بالجزر والمستكة.. طرق مبتكرة لإعداد شوربة السي فود داخل المنزل

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

لشوربة السي فود عشاقها الذين يحرصون على تناولها وطهيها بمختلف الطرق داخل المطبخ، إذ تتكون من عناصر غذائية مختلفة بمجموعة من الكائنات البحرية، مثل الجمبري والسبيط وأنواع أخرى من السمك والكليماري، لذلك نقدم خلال هذا التقرير مجموعة من الطرق المبتكرة لتقديم شوربة السي فود داخل المنزل، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، ببرنامجها «على قد الإيد»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

شوربة سي فود بالمستكة

- مقادير عمل شوربة سي فود بالمستكة

جمبري

كليماري

كابوريا

سمك فيليه

زيت

جزر

كرفس

بقدونس

شبت

ثوم

2 فص مستكة

ملح

كمون

فلفل أسود

- طريقة تحضير شوربة سي فود بالمستكة

يشوح ثوم ومستكة في زيت ثم يضاف سمك وجمبري وكابوريا وكاليماري

ثم تتبل بملح وكمون وفلفل

ثم يضاف جزر وكرفس وشبت وبقدونس حتى تدخل التسوية

ثم يضاف ماء مغلي

وتترك على النار حتى تمام النضج

شوربة سي فود صوص أحمر

- مقادير عمل شوربة سي فود صوص أحمر

جمبري وسط

كابوريا وسط

كاليماري

بلح البحر مسلوق

جندوفلي

سمك فيليه

زيت زيتون

طماطم

بصل

ثوم

كرفس

صلصة طماطم

فلفل حار

شوربة سمك

ملح

- طريقة تحضير شوربة سي فود صوص أحمر

إغلي قشر الجمبري والرأس في ماء جيدا ثم ضعيهم في الخلاط وصفيهم

اسلقي بلح البحر والجندوفلي و شوحيهم بقليل من الزيت او الزبده وضيفي الكرفس

شوحي البصل والثوم في زيت الزيتون مع اضافه القليل من الملح

ضيفي قطع السمك والكاليماري وقلبيهم ثم ضيفي الجمبري والفلفل الحار والطماطم

ضيفي صلصة الطماطم عندما يتغير لون الجمبري واخلطيهم جيدا

ضيفي المرقة والكرفس ثم ضيفي الجندوفلي وبلح البحر والكابوريا

ضيفي القليل من المرقة واتركيها حتي تنضج وقدميها بالهنا

شوربة سي فود بالبطاطس

- مقادير عمل شوربة سي فود بالبطاطس

سمك فيليه

جمبري

بصل

بطاطس

زيت ثوم

دقيق

ذرة حلوة

كريمة لباني

ملح وفلفل

- طريقة تحضير شوربة سي فود بالبطاطس

في حلة على النار يوضع الزيت مع البصل والثوم المفروم

يضاف إليهم رشة دقيق

يقطع السمك الفيليه ويضاف الى الحلية

ثم يضاف الجمبري ويقلب جيدا

تضاف الكريمة ويغطى بالماء ويترك ليغلي

تضاف البطاطس المسلوقة والذرة الحلوة وتغلي مرة ثم تقدم ساخنة

شوربة سي فود بالجزر والذرة

- مقادير شوربة سي فود بالجزر والذرة

جمبري

كاليماري

قواقع بحرية

سمك

جزر

ذرة

ثوم

كرفس

بصل

بابريكا

ملح

فلفل أسود

فلفل أحمر حار حسب الرغبة

نصف ملعقة صغيرة زنجبيل

رشة جوزة الطيب

زيت زيتون

مرقة

- طريقة تحضير شوربة سي فود بالجزر والذرة

يشوح الجزر والكرفس والبصل في زيت الزيتون ويقلبوا جيدا

نتبل بالملح والبابريكا والجنزبيل والفلفل الحار و جوز الطيب و الثوم ونقلب

يضاف الكاليماري المقطع ويشوح مع الخضار

يضاف الثوم والسمك الفيليه المكعبات ونقلب لمدة دقيقتين

نتبل مرة أخرى بالملح والفلفل ثم يضاف الجمبري وبلح البحر أو الجندوفلي ونقلب جيدا ثم يضاف الذرة

يضاف المرقة ونتركها لتغلي وتنضج وتقدم ساخنة

شوربة سي فود صوص أبيض

- مقادير شوربة سي فود صوص أبيض

كاليماري

سمك فيليه

جمبري وسط

كابوريا صغيرة

جندوفلي مسلوق

جزرة

بصلة

ماء

ملح

فلفل كمون

كرفس ثوم

زيت زيتون

كريمة مرقة

خضار بصل أخضر

- طريقة تحضير شوربة سي فود صوص أبيض

قطعي البصل مكعبات صغيرة وضعيه في زيت زيتون على النار مع ملح

قطعي الجزر والثوم وضيفيهم واتركيهم حتى يطرى البصل

ضيفي فلفل أسود ثم ضيفي السمك والكاليماري والكرفس

ضيفي الجندوفلي والجمبري وقلبي ثم ضيفي كمون

ضيفي المرقة واتركيها لتغلي ثم ضيفي الكريمة تدريجيا حتى الحصول على القوام المطلوب

ضيفي الكابوريا واتركيها لتنضج ثم قدميها مع بصل أخضر