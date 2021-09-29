الامارات | الأزواج يصابون بالأمراض ذاتها.. رغم أنف علم الوراثة

شكرا لقرائتكم خبر عن الأزواج يصابون بالأمراض ذاتها.. رغم أنف علم الوراثة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكتشف باحثون من اليابان وهولندا أن صحة الزوجين مرتبطة ارتباطا وثيقا، ويتقاسمان نمط الحياة والعادات السيئة وأحيانا يكون لهما نفس الوزن ومستوى ضغط الدم وحتى يصابان بأمراض معينة متشابهه.

وشملت الدراسة الجديدة 5391 عائلة من اليابان، و28265 عائلة من هولندا. واتضح للباحثين أن نمط حياة الزوجين متشابه، ولهما نفس العادات السيئة، وحتى لديهما نفس محيط الخصر ومؤشر كتلة الجسم.

وأظهرت نتائج دراسة البيانات الصحية للزوجين، أن لديهما نفس مستوى ضغط الدم والكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم. وبالإضافة إلى هذا غالبا ما يصابان بأمراض مماثلة مثل ارتفاع مستوى ضغط الدم ومتلازمة التمثيل الغذائي والسمنة، بحسب «روسيا اليوم» ومجلة Atherosclerosis العلمية.

ويشير الباحثون، إلى أن هذا التشابه لوحظ أيضا عند الزوجين غير المتشابهين وراثيا، ما يشير إلى أن تأثير نمط الحياة المشترك في صحة الزوجين أكبر من تأثير الوراثة. لذلك يقترح الخبراء استخدام نتائج هذه الدراسة في تحفيز الزوجين على اتباع نمط حياة صحي وتغيير نظامهما الغذائي والإقلاع عن العادات السيئة.

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