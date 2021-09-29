«ياسمين» ووالدتها الإيطالية تبهران الأمهات بأزياء مصرية 100%: بنتك تلبس زيك

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

فكرة ارتداء الأم وابنتها نفس الملابس، انتشرت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، وتزايد الإقبال عليها في المتاجر ومواقع التسوق، إذ ترغب كثير من الأمهات في اختيار أزياء تتوافر بمقاسات لمختلف الأعمار، سعيا للظهور بنفس الإطلالة الجذابة مع بناتهن، وكنوع من التربية غير المباشرة، بهدف تعليم الابنة السير على خطى والدتها منذ الصغر، وهو ما انبهت إليه «ياسمين» المقسمة جذورها بين المصرية والإيطالية.

الفكرة تغزو الأسواق

ياسمين محمد زكي، المولودة لأم إيطالية وأب مصري، أقنعت والدتها بفكرة تنفيذ منتج مصري يدوي 100%، عبارة عن قفطان حريمي مصنوع بالكامل من أجود الأقطان والخيوط، بمقاسات متنوعة، بحيث ترتديه الأمهات وبناتهن في نفس الوقت، وفي ظرف 4 سنوات ذاع صيتهن في السوق المحلي والخارجي أيضًا، وأصبح لهما «براند» يجمع بين الذوق الإيطالي والجودة المصرية، يحمل الحروف المختصرة لاسم صاحبة الفكرة.

جميع المنتجات يدوية

كل منتجات البراند، مصنوعة بأيادٍ مصرية 100%، بحسب ما قالته ياسمين، خلال لقائها في برنامج «صاحبة السعادة» عبر فضائية «DMC»، الذي دعم الفكرة وحث على تشجيعها واستمرارها: «الفكرة ابتدت في 2013، ماما طليانية كان عندها محلات بتبيع ملابس من بره، وكانت عايزة تقفلهم، فقررنا مانقفلش، ووصلت للفكرة دي أنا وماما، وبدأنا ننفذها، والحمد لله نجحنا وطلعنا شغل عجب الناس جدًا، وكل شغلنا يدوي والتطريز يدوي».

اعتمدت «ياسمين»، في تنفيذ فكرتها على عنصر الإبهار، والجمع بين ثقافتين مختلفتين: «المحل فيه لبس كتير جدًا مناسب للأمهات اللي بتحب تلبس بناتها شبهها، بنوفرلك مجموعة لبس يجمع بين الذوق الايطالي والمصري، وبنساعد الأمهات في اختيار اللبس والألوان اللي بيناسبهم».