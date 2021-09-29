5 نصائح لتجب الإصابة بالنوبات القلبية في «اليوم العالمي للقلب»

القاهرة - سمر حسين - صحة

شهد العامين الماضيين ارتفاعا في معدلات الإصابة بأمراض القلب التاجية وأمراض الشريان التاجي، بحسب منظمة الصحة العالمية، التي أكدت أنّ أمراض القلب واحدة من الأسباب الرئيسية للوفيات في العالم، إذ يذهب ضحيتها نحو 17.9 مليون شخص سنويا.

الكوليسترول أول متهم في أمراض القلب

يقول الدكتور هشام سليم، استشاري أمراض القلب والباطنة بالمعهد القلب القومي، إنّ الإصابة بأمراض القلب تعني انسداد الشرايين المسؤولة عن نقل الدم من القلب إلى الجسم، بسبب الرواسب الناتجة عن تراكم الكوليسترول والدهون، التي تحدث غالبا بسبب التدخين واستهلاك كميات عالية من السكر والأطعمة الغنية بالكوليسترول، ما يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية، وارتفاع ضغط الدم، وقد يؤدي إلى الإصابة بـ«نوبة قلبية».

أعراض الإصابة بالنوبات القلبية

يشير سليم، خلال تصريحاته لـ«الوطن»، إلى أنّ هناك 5 علامات شائعة للنوبات القلبية، قد تتسبب في العديد من المضاعفات، هي:

ألم في الصدر

تتضمن معظم النوبات القلبية شعورا متكررا بعدم الراحة في منتصف الصدر أو الجانب الأيسر منه، يستمر لبضع دقائق أو أكثر، وقد يجعل الشخص يشعر بضغط غير مريح، أو شبع بالامتلاء، أو ألم في الصدر.

الشعور بالضعف أو الإغماء

قد يتعرّض المرء أيضًا لعرق بارد، ويبدأ في الشعور بالضعف في جميع أنحاء الجسم.

ألم في الرقبة أو الظهر

في حالات قليلة، قد يشعر المصاب بالتيبس والألم، وعدم الراحة في الفكين، أو الرقبة ومنطقة الظهر.

ألم في أحد أو كلا الذراعين أو الكتفين

في حالة الألم المتكرر في الذراعين والكتفين لفترة طويلة، يوصى بالتماس العناية الطبية، لأن هذا قد يكون علامة على نوبة قلبية قريبة.

ضيق في التنفس

غالبًا ما تكون هذه الحالة مصحوبة بانزعاج في الصدر، وقد يحدث ضيق التنفس أيضًا، قبل الشعور بعدم الراحة في الصدر.

طرق تجنب الإصابة بالنوبات القلبية والأوعية الدموية

يوضح استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية، أنّ هناك العديد من الطرق التي تحافظ على صحة القلب، وتقلل مخاطر الوفاة، تجنبا للإصابة بنوبات قلبية، وهي:

1. الذهاب إلى الطبيب

قد تكون بعض الأمراض وراثية، بما في ذلك أمراض القلب، ومن الأفضل دائما فحص تاريخ العائلة، لتحديد مخاطر أي أمراض قلبية، ويمكن مشاركة أي تاريخ عائلي لمرض القلب مع الطبيب للعلاج المبكر، والاهتمام بعوامل الخطر.

2. تناول نظام غذائي صحي للقلب

تناول الطعام الصحي يقلل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، ويشمل النظام الغذائي الصحي، الأطعمة التي تحتوي على نسبة منخفضة من الدهون المشبعة والصوديوم والسكر، وتعتبر الأطعمة الغنية بالألياف مثل: الحبوب والفواكه والخضراوات خيارات صحية، ويمكن استبدال الدهون بزيت السمك وزيت الزيتون والأفوكادو.

3. التخلي عن استهلاك الكحول

الإفراط في شرب الكحوليات قد يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب، رغم أنّه ليس سهلا التخلص من هذه العادة فجأة، إلا أنّ تقليل استهلاكها يقلل بالتأكيد مخاطره.

4. عادات صحية خاطئة

قد يساعد تبني عادات صحية مثل الإقلاع عن التدخين وإدارة التوتر، في منع مشكلات صحية أخرى، مثل: ارتفاع ضغط الدم والاكتئاب، وتعد تمارين التأمل والتنفس، من الطرق الممتازة لإدارة مستويات التوتر، إذ تمنح الجسم الوقت للاسترخاء.

5. خطورة تناول الأسبرين

ينصح الأشخاص ممن هم فوق سن الخمسين، بعدم تناول الأسبرين إلا تحت إشراف طبي، لدوره في زيادة الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية، وينصح الأطباء المرضى المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب، بتناول أدوية مثل مثبطات الإنزيم، عقار ديجوكسين، والأدوية المضادة لتخثر الدم.