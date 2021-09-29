الامارات | حضور طاغ من أول لآخر لقطة.. جيمس بوند الجديد يبهر النقاد بـ«لا وقت للموت»

شكرا لقرائتكم خبر عن حضور طاغ من أول لآخر لقطة.. جيمس بوند الجديد يبهر النقاد بـ«لا وقت للموت» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رغم تأخُر عرض فيلم جيمس بوند الجديد (نو تايم تو داي) «لا وقت للموت» 18 شهراً عن الموعد الأصلي لعرضه بسبب جائحة كوفيد-19، أشاد النقاد بالفيلم، وقالوا إنه يستحق الانتظار.

وأثنت مقالات النقاد على الفيلم وهو الخامس والأخير الذي يلعب بطولته دانيال كريج من سلسلة أفلام الجاسوس البريطاني الشهير جيمس بوند والتي بدأت بفيلم «كازينو رويال» عام 2006.

وكان من المقرر عرض الفيلم الجديد في أبريل 2020، لكنه تأجل ثلاث مرات. وكان العرض الأول في لندن أمس الثلاثاء وحضره نجوم الفيلم وشخصيات من الأسرة البريطانية المالكة.

وكتب الناقد سكوت مانتس على «تويتر»: «هذا أكثر أفلام كريج منطقية.. بل يمكنني أن أقول إنه أكثر أفلام جيمس بوند قرباً إلى النفس بما فيه من أداء قوى مفاجئ ومؤثر للغاية. بالتأكيد يستحق الانتظار».

وقال كيفن ماهر من صحيفة «التايمز» البريطانية الذي أعطى الفيلم خمس نجوم في تقييمه «إنه أكثر من جيد، إنه رائع».

وكتب يقول «كان كريج شخصية مثيرة للجدل في بعض الأحيان خلال سلسلة الأفلام الخمسة.. بدءاً باختياره للدور.. إلى أدائه الجامد إلى ما يحدثه بعيداً عن الشاشة من جلبة بكثرة الانتقادات».

وأضاف «لكن كل الذنوب غُفرت هنا.. فلديه حضور شامخ طاغ من أول لقطة لآخر لقطة».

لكن البعض انتقد قصة وطول الفيلم الذي تقّدر تكلفة إنتاجه بنحو 200 مليون دولار.

وقال ديفيد روني من «ذا هوليوود ريبورتر»: «الطريق إلى لحظة رحيل كريج الفاصلة يَغرَق في الحبكة.. فهي معقدة جداً وطويلة وقد تجد نفسك مشتتاً في الكثير من مشاهد الشر».

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