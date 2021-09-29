رضوى الشربيني تحتفل بعيد ميلادها الـ40 بطريقتها.. بلوك وتورتة سوداء

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شاركت الإعلامية الشهيرة رضوى الشربيني، كواليس احتفالها بعيد ميلادها، مع متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إذ نشرت صورتين، ظهرت خلالهما بملابس باللون الأسود، وتحمل تورتة شكولاتة سوادء اللون، بدرجة داكنة للغاية، دون عليها كلمة «بلوك» باللغتين العربية والإنجليزية.

رضوى الشربيني: شكلي كبرت

وعلقت رضوى الشربيني: «خلاص كده النهاردة تميت 40 سنة، وشكلي كبرت، بجد لكل أهلي وأصحابي وحبايبي شكرًا على كل كلمة وكل معايدة ورسالة وتليفون، أنتم أحلى حاجة في الدنيا».

مشادة بين رضوى الشربيني وسارة نخلة

كانت الإعلامية رضوى الشربيني، دخلت في مشادة كلامية مع الفنانة السورية سارة نخلة، بسبب منشور الأولى عن الزواج عبر صفحتها الشخصية على «فيسبوك»، الذي كتبت خلاله: «الجوازة المتأخرة أحسن من الجوازة الغلط»، ما أثار حفيظة الثانية، حتى قررت الرد.

وعلقت سارة نخلة: «وهي إيه عرفها أنه غلط؟ إحنا مش في أوروبا عشان نجرب قبل الجواز، الجواز تحديدا مش بيبان خيره من شره إلا بعد الجواز أصلا، وبعد سنين كتير أوي، وفي منهم بعد شهرين بيبانوا، كلنا بنغلط وعادي جدا، الأحسن إننا نقول، مش عيب لو غلطنا، وأكيد ربنا شايل الأحسن، وعلى أساس إن الوحدة بس تكبر بيجيلها أحسن من اللي جالها وهي صغيرة».

وتابعت: «إحنا في مجتمع، لو الواحدة طلعت عن الـ30 يقولوا عانس، وهي فاكرة نفسها إيه دي بايرة، الكلام سهل بس الواقع صعب أوي على بنات كتير، بترفعي سقف الطموح عند البنات اللي أصلا مش لاقيين راجل عدل لا وهما صغيرين ولا وهما كبار».

وردت رضوى الشربيني على تعليق الفنانة السورية بقولها: «سارة نخلة، أنتي عايزة البنات تجرب إيه قبل الجواز يا سارة بالظبط مفهمتش؟ ثانيا: أنا لا أعترف بكلمة عانس، أنا بصدق إنه الجواز رزق، وأن الرزق ده من عند ربنا، ثالثا: لو كل واحدة هتقول الكلام سهل مش هتختار، واللي هييجي قدامها هتتجوزه وخلاص، الحقيقة لو البنات فكرت زيك نسبة الطلاق هتزيد أكتر ما هي زايدة أساسا نتيجة التسرع والاختيارات غير المناسبة».