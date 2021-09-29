الامارات | لأصحاب القلوب القوية فقط.. قاعة رعب في القرية العالمية

شكرا لقرائتكم خبر عن لأصحاب القلوب القوية فقط.. قاعة رعب في القرية العالمية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواصل القرية العالمية في دبي وضع اللمسات الأخيرة على تجهيزاتها لإبهار الضيوف، وأخذهم في رحلة من الغرائب والعجائب مع مجموعة من الإضافات الجديدة في متحف «ريبليز صدّق أو لا تصدّق!» قبل انطلاق الموسم الـ26.

وقال مدير إدارة تطوير الأعمال في القرية العالمية نافين جاين: «نسعى في كل موسم إلى إبهار الضيوف بتجارب جديدة واستثنائية يستمتعون برؤيتها والتفاعل معها. وسيشهد متحف ريبليز صدق أو لا تصدق! هذا الموسم إضافة ما يزيد على 50 معروضة جديدة من الغرائب التي يصعب تصديقها، وافتتاح قاعة معرض الرعب».

ويعد المتحف أحد أبرز الوجهات لعشّاق الاستكشاف وأصحاب الفضول في القرية العالمية لما يضمّه من الغرائب التي تجذب الانتباه. ويضم ستّ قاعات تعرض باقة متنوعة وضخمة من المعروضات النادرة والمجسّمات الشمعية لأكثر البشر والمقتنيات والحرف وحتى الحيوانات الغريبة والعجيبة في العالم. ويمكن للضيوف الاستمتاع باستكشاف ما يزيد على 250 معروضة والتفاعل مع مجموعة من الأنشطة الترفيهية والتعليمية أثناء زيارتهم للمتحف، بالإضافة إلى تحدّي أنفسهم والسير بتوازن داخل النفق الدوّار قبل مغادرتهم آخر قاعة. ولأصحاب القلوب القوية من محبّي قصص الرعب، سيتم تقديم قاعة «معرض الرعب» الجديدة هذا الموسم تقدّم العديد من أكثر أدوات التعذيب غرابة تم استخدامها في السجون عبر العصور.

وللمرة الأولى سيقدم المتحف في الموسم الـ 26، تجربة المسرح المتحرك رباعي الأبعاد للضيوف، الذي سيوفر تجارب غير مسبوقة في المنطقة. ويتميز بتقديم عروض بخاصية «الحركة الحرة بقوة ثلاث درجات» الافتراضية، وهي عبارة عن عروض وحركات مدعومة بتأثيرات رباعية الأبعاد، تعتمد خصائص الواقع الافتراضي. وسيشعر الضيوف خلال العروض بحركة الأحداث على الشاشة بينما يجلسون على المقاعد المتحركة، مع تأثيرات مائية مثل الضباب والمطر، وأخرى هوائية مثل الشعور بحركة الرياح عند هبوب نسيم لطيف أو مواجهة العواصف، بالإضافة إلى شم الروائح التي تطلق خلال العرض.

كما طورت «متاهة المرايا العجيبة» التي تضم ما يزيد على 100 من المرايا، وتتميز بإضاءاتها المبهرة ومؤثراتها الصوتية المميزة، بإضافة تجارب مائية وتقنيات الواقع المعزز التي ستضاعف عامل التشويق للضيوف أثناء محاولتهم العثور على المخرج.

وسيتعيّن على المغامرين الذين سيخوضون التجربة استخدام جميع حواسهم للتمكن من العبور من خلال انعكاسات المرايا، ومعرفة الطريق الصحيح ما بين الزوايا المتطابقة للتمكن من المضي فيها.



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