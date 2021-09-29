الامارات | طيران الإمارات تقدم 28 مليون فنجان قهوة سنوياً

شكرا لقرائتكم خبر عن طيران الإمارات تقدم 28 مليون فنجان قهوة سنوياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت طيران الإمارات تقديم قهوة "الأميريكانو"، و"الأفوجاتو" الباردة على طائراتها لمسافري الدرجتين الأولى والأعمال.

والأفوجاتو هي حلوى إيطالية شهيرة مع القهوة تُحضر من خلال وضع الإسبرسو الساخن على آيس كريم الفانيليا.

وتقدم طيران الإمارات حوالي 28 مليون فنجان من القهوة سنوياً عبر شبكتها العالمية، لتعتبر بذلك المقهى الأكثر ازدحاماً في العالم على ارتفاع 40 ألف قدم.

والقهوة هي واحدة من أكثر المشروبات شعبية في العالم والأكثر طلباً على رحلات طيران الإمارات إلى جميع الوجهات والأسواق التي تخدمها. وغالباً ما يطلب عملاء الناقلة القهوة عندما يحتاجون إلى الانتعاش أو بعد تناول وجبتهم أو عند تناول البسكويت والوجبات الخفيفة أثناء الاستمتاع بمشاهدة فيلم أو برامج أخرى على نظام المعلومات والاتصالات والترفيه الجوي الفريد ice البالغ عددها 4500 قناة.

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