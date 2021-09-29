ترندات ملابس خريف 2021 بكل الألوان والأحجام.. من عروض الأزياء والشارع

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

يفصل الخريف بين الصيف والشتاء، ويتميز هذا الفصل بالأجواء المتأرجحة بين الحر والبرد، وتتفنن بعض الفتيات في اعتماد استايل مناسب لهذا التوقيت، غالبا ما تتسم ألوانه بأنها بين البرتقالي والبني والرمادي، ونشر موقع المجلة الشهيرة المتخصصة في الموضة «فوج»، استايلات ملابس تكررت في الشارع، وفي عروض الأزياء، لموضة خريف 2021، ستكون إضافات رائعة لخزانة ملابسك الخريفية.

موضة خريف 2021

سادت قطع قوية مثل التنانير القصيرة مع حمالة الصدر، على منصات العرض، وتميزت الأزياء بالأقمشة الخفيفة والقوام الهش مثل القماش القطني والكروشيه، وتنوعت أزياء الخريف لعام 2021، بين سترة كارديجان العادية البسيطة، إلى الأطقم البيضاء بالكامل.

وما يزال الكروشيه، يتسيد الأزياء والموضة، منذ الصيف وحتى الخريف، إذ دخل الكروشيه في تطريز كل الملابس تقريبا، سواء تنانير أو بنطلونات، أو حتى الأطقم الكاملة، وتنوعت بين الفراشات والورود والأشكال الهندسية.

التنورة الميدي

التنورة الميدي أيضا، واحدة من موضات الموسم الحالي، وارتداء الملابس الصغيرة، أيضا موضة لهذا الموسم، وهو أسلوب امتهنه معظم المصممون لخريف 2021، ويجب تنسيق التنورات القصيرة مع بلوزات كروب وأحذية طويلة تصل إلى الركبة، لتكون التنورة مناسبة لكل الأيام.

البدل والترتر المطفي

البنطلونات والبدل الكاملة شوهدت أيضا في الشوارع، لتكون ضمن أكثر استايلات موضة 2021، وبرز الترتر المطفي والملابس الثقيلة أيضا، في استايلات وموضة خريف 2021، فهو لا يبطل مع الوقت، وإنما تختلف ألوانه من موسم إلى آخر.

الفساتين الكاروهات

الفساتين الكاروهات أبيض وأسود نقشة شتوية باقتدار، وهي أيضا واحدة من استايلات موضة الخريف، وتمهد لاستقبال الشتاء، ويمكن ارتدائها قصيرة، ونصف كم، أو طويلة، فهي تضفي الدفء على الجسم، كما تعطي شكلا جماليا رائعا، ويوصى بارتدائها مع حزام وحقيبة وحذاء من اللون الأحمر، أو البني أو الرمادي.