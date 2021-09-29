إرشادات مهمة للأمهات الجدد عند تغيير الحفاضات.. صحة لطفلك وراحة ليكي

القاهرة - سمر حسين - ماما

تحتاج دوما الأمهات الجدد إلى النصح والإرشاد والتوجيه، في كل ما يخص أطفالهن، لذلك يلجأون عادة إلى الكتب المختصة في شؤون التربية والأمومة، أو لمن هم أكبر منهن سنا وخبرة، خاصة أن أدق تفاصيل الطفل تكون شديدة التعقيد على بعضهن، ويحتاج فهمها إلى التوجيه والتعلم، من بينها تغيير الحفاضات، وكل ما يتعلق بهذه العملية التي تؤثر بشكل أساسي على راحة الطفل، ويمكن أن تغفل عنها الأم الجديد، وفيما يلي نصائح للأمهات عند تغيير الحفاضات، للحصول على أفضل نتائج للطفل، بحسب موقع «mommy's bundle»، المهتم بكل ما يخص الطفولة والأمومة.

نصائح للأمهات عند تغيير الحفاضة للطفل

- اغسلي يديكِ قبل وبعد كل مرة تقومين فيها بتغيير حفاضات الطفل.

- ضعي الطفل على سطح مستوي، وضعي إحدى يديكِ على الطفل في جميع الأوقات، أو استخدمي حزام أمان لإبقائه على ظهره.

- لا تغمضي عينيكي عن الطفل.

- أزيلي الحفاض القديم، وامسحي بين ثنايا جلد الطفل من الأمام إلى الخلف، بمنديل حفاض دافئ غير معطر.

- غطي منطقة الطفل الحساسسة للذكر الرضيع بحفاضات أو بافتة أثناء تغيير الملابس، لمنع حدوث التبول المفاجئ في الوجه، حيث يتبول الطفل الذكر غالبا بشكل مفاجئ في وجه أمه.

- اتركي المنطقة تجف قبل وضع حفاض جديد.

- ارفعي الطفل برفق من الكاحلين، والزقي الحفاضات أسفل مؤخرة الطفل.

لا تتركي الحفاضة فضفاضة أو ضيقة

- اربطي الحفاض بحيث لا تسمح الألسنة المطاطة للحفاض، بأن يكون فضفاضًا جدًا أو ضيقًا جدًا.

- يجب أن تكوني قادرة على وضع إصبعين بين الحفاض ومعدة الطفل.

- ضعي مرهم الحفاض عند كل تغيير، لمنع حدوث طفح جلدي.

- دعي الطفل يقضي القليل من الوقت عاريا، للمساعدة في تخفيف التهابات الحفاضات.

- جهزي حفاضات طارئة جاهزة للحظات غير متوقعة، مثل التبول والتبرز.

- ضعي حفاضتين إضافيتين في السيارة وفي خزانتك وفي جيب حقيبتك، حتى لا تقلقي كثيرًا عندما تكوني بالخارج.