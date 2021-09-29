10 نصائح لتجنب الحبوب وتهيج الجلد أثناء حلاقة الذقن.. اختار الوقت الصح

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

تمثل عملية الحلاقة الذقن والشارب شبه اليومية، ضغطا كبيرا على البشرة، ويمكن أن تسبب لها مشكلات عديدة، إذا لم تتم بشكل سليم، إذ يمكن أن تؤدي إلى ظهور نتوءات حمراء صغيرة، تُعرف باسم نتوءات الحلاقة، على وجهك أو رقبتك، التي تحدث عندما تتجعد بصيلات الشعر المحلوقة إلى داخل جلدك، ويظن جهاز المناعة أنه دخيل ويهاجمه، ما يؤدي إلى تهيج الجلد.

ويمكن أن يساعد تعديل طريقة حلاقة الذقن والشارب، بالإضافة إلى استخدام منتجات العناية بالبشرة المناسبة قبل الحلاقة وبعدها، على تهدئة النتوءات الحمراء وتهيج البشرة، ومنع حدوث تلك المشكلات منذ البداية، وفقا لموقع العيادة الأمريكية الحكومية «كليفلاند كلينك».

نصائح للرجال قبل الحلاقة

احلق في الوقت المناسب

يقول الخبراء والمحترفون في مجال الحلاقة، إن التوقيت له تأثير كبير على مدى سهولة العملية ونتيجتها، مشيرين إلى أن الصباح الباكر ليس وقتًا مثاليًا لتنعيم وجهك، وأن المساء هو التوقيت الأمثل للحلاقة.

جهز بشرتك بشكل جيد

قبل لمس بشرتك بشفرة الحلاقة، رش وجهك ورقبتك بالماء الدافئ، إذ يساعد ذلك على تنعيم شعرك وبشرتك، للحصول على حلاقة أنظف، وللحصول على أفضل النتائج، وأقل فرصة لتهيج بشرتك، يوصي الخبراء بالحلاقة بعد الاستحمام بالماء الساخن.

ضع كريم حلاقة عالي الجودة

وضع كريم الحلاقة على بشرتك المغسولة حديثًا، يساعد على إنشاء حاجز رقيق بين ماكينة الحلاقة وجلدك، يمنع التهيج والمشاكل الأخرى، التي يمكن أن تؤدي إلى نتوءات الحلاقة.

استخدم فرشاة الحلاقة

استخدم فرشاة حلاقة بدلًا من يديك، لأنها مصممة ليس فقط لتوليد رغوة غنية، لكن للمساعدة أيضًا في توفير تقشير لطيف على سطح بشرتك.

كن صبورا

بعد وضع طبقة من كريم الحلاقة على بشرتك، انتظر لمدة من 5 إلى 10 دقائق، إذ يقول الخبراء إن ترك كريم الحلاقة يتغلغل في شعرك وجلدك لتلك الدقائق القليلة، سيؤدي إلى مزيد من النعومة.

استعن بماكينة حلاقة مناسبة

قد يكون استخدام ماكينة الحلاقة المناسبة، أمرًا صعبًا بالنسبة للرجال الذين يريدون حلاقة أكثر نعومة وأفضل، إذا كنت ترغب في قضاء أقل وقت ممكن في الحلاقة، فاستخدم ماكينة حلاقة بـ3 شفرات، وإذا كنت تأمل في الحصول على حلاقة أكثر احترافية، استخدم ماكينة حلاقة آمنة تستخرج الشعيرات من جذورها.

اختر شفرة حلاقة حادة

تأكد من أن ماكينة الحلاقة التي تستخدمها في حالة جيدة، واحلق بشفرة حادة للغاية، واسحبها عبر بشرتك في اتجاه نمو شعرك بشكل طبيعي.

تعرف على اتجاه الحلاقة الصحيح

هناك 3 ممرات رئيسية، يجب التركيز عليها عندما يتعلق الأمر بالحلاقة:

مع الحبوب: في الاتجاه الذي ينمو فيه شعرك (موصى به عند التعامل مع الشعر الطويل).

عبر الحبوب: اتجاه يتعامد مع نمو الشعر (يُنصح به عند الحلاقة للتنظيف).

عكس اتجاه الحبوب: الاتجاه الذي يؤدي إلى رفع الشعر بعيدًا عن بشرتك (يُنصح به باعتباره التمرير الأخير).

كن لطيفا

بغض النظر عن مدى تعقيد شعرك، لا تستخدم القوة المفرطة عند الحلاقة، إذ يساعد الضغط اللطيف أثناء الحلاقة على تقليل تفاعل الجلد وتهيجه، وإذا كنت تستخدم ماكينة حلاقة كهربائية، فاضبط دائمًا درجة قرب شفرة الحلاقة.

شطف بشرتك بالماء الدافئ

اشطف بشرتك المحلوقة حديثًا بالماء الدافئ، ثم جففها بمنشفة نظيفة وناعمة، ولا تفرك بشرتك المحلوقة حديثًا بالمنشفة، لأن ذلك قد يسبب المزيد من تهيج الجلد.