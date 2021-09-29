طبيبة توضح أسباب حرق شعر الطالبة "روان" داخل الكوافير.. هل يمكن علاجه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

حادث غريب وصدمة كبيرة تعيشها فتاة بمحافظة الدقهلية ووالدتها، بعد عودتهما من أحد صالونات التجميل في مدينة المنصورة، إذ تعرضت الطالبة روان قطب وتبلغ من العمر 16 عاما، لحرق فروة رأس شعرها وتساقطه بالكامل، بعد أن كان كثيفا وطويلا ويغطي كامل ظهرها.

"روان" الطالبة بالصف الأولى الثانوية، ذهبت إلى أحد صالون التجميل من أجل الحفاظ على شعرها الطويل والكثيف وتجنبا للإهمال، ولكن حدث ما لا يُحمد عقباه، فبحسب ما ذكرت والدتها في بث مباشر على صفحة "الخليج 365" بـ"فيسبوك"، فإن شعر ابنتها تعرض إلى مكواة بخار واستشوار، ورغم طلب ابنتها المتكرر بتخفيض الحرارة إلا أن ذلك لم يحدث حتى فوجئت بـ"الكارثة".

وبحسب الأم، فإن ابنتها أصيبت بحروق في فروة الرأس وتساقط شعرها بالكامل: "رحت بيها للدكاترة علشان أعرف اللي حصل قالوا لي حروق في فروة الرأس أتلف بصيلات الشعر".

وقبل أن تشرح الدكتورة سالي صفوت استشاري الأمراض الجلدية والتجميل لـ"الخليج 365"، أسباب ما حدث للفتاة داخل الكوافير، أوضحت أن نمو الشعر عموماً يمر بـ3 مراحل، هي كالتالي:

1- مرحله البناء: وغالبا تكون من 3 إلى 5 سنوات، وبوصيلة الشعر تظل بفروة الرأس في هذه الفترة وتنمو، وكلما ازدادت مرحله البناء يزداد نمو الشعر.

2- مرحله البلاتو: وهى مرحله ثابتة انتقالية من البناء إلى الهدم، ومدتها أسبوعين.

3- مرحله الهدم: جميع الأشخاص يمرون بهذه المرحلة ومدتها من3 إلى 4 أشهر، يتساقط فيها الشعر ولكن ينمو بعد ذلك بوصيلات شعر جديدة.

وتقول الدكتورة سالي صفوت، إن ما حدث للطالبة "روان" نتيجة الحرارة العالية والمواد الكيميائية سواء التي كانت موجودة في الشامبو أو سيروم الشعر، بالإضافة إلى تسارع في مرحلة الهدم نتيجة تأثير البوصيلات بالمواد الكيميائية الضارة والحرارة الشديدة، لذا تساقط الشعر من الجذور.

وأوضحت استشاري الأمراض الجلدية والتجميل، أن بوصيلة شعر الطالبة روان تظل حية إذا لم يحدث جرح أو قشرة سميكة بفروة الشعر، ويمكن في هذه الحالة إنبات الشعر من جديد، مشيرة إلى أن التساقط لن يكون دائما أو يتسبب في الصلع، لأن الشعر الذي تعرض للحرارة العالية أو المواد الكيميائية الضارة يمكن علاجه مرة أخرى.

وتابعت أن ما ساهم في حرق شعر "روان" أيضا هو شد بوصيلات الشعر، واستخدام مادة لزجة على فروة الرأس، وغالبا هي مادة السيليكون، وتعرض الشعر للفرشاة ولدرجة حرارة عالية دون تجفيفه.

كيف يمكن إعادة الشعر المتساقط؟

وأضافت أن هناك روتين فعال يمكن اتباعه لإعادة الشعر لطبيعته مرة أخرى، والحرص على تناول الفيتامينات كالحديد والزنك والبيوتين والأوميجا ومضادات الأكسدة والسيلينيوم والفوليك أسيد، مع اتباع ما يلي:

- تجنب غسله يوميا، يكون مرتين أسبوعيا.

- تجنب استخدام سيشوار أو بيبي ليس، ولا يوجد شيء اسمه ترميم حراري.

- عدم اللجوء للبروتين والكولاجين ومواد فرد الشعر.

- قص الأطراف المحترقة حتى يسمح للشعر بالتحرر وبالتالي ينمو.

- تدليك فروة الرأس بالزيوت الطبية الأصلية، مثل زيت اللوز الحلو وزيت جوز الهند.

- استخدام علاجات تساقط الشعر واللجوء لمحفزات النمو، مثل البلازما والخلايا الجذعية.

- تجنب اللجوء لصالونات التجميل أو العطارة أو وصفات الإنترنت والرجوع للأطباء لتلقي العلاج المناسب.

ونصحت الدكتورة سالي صفوت، الابتعاد عن بعض الأخطاء عند غسل الشعر، لأنه يصبح في أضعف حالاته، وهي كالتالي:

- عدم استخدام أي فرشاة حتى لا يتعرض للتقصف.

- تجنب شد بوصيلات الشعر حتى لا تتعرض لـ" traction alooecia " وهو نزع وجرح بوصيله الشعر من جذورها.

- أثناء تجفيف الشعر يفضل استخدام السيشوار على درجة حرارة منخفضة، وتكون المسافة بين السيشوار وبوصيلة الشعر لا تقل عن ١٥ سم.

- تجنب دهن فروة الرأس بأي منتج لزج وغير معروف، وهذه المادة اللزجة غالبا تكون السيليكون، وذلك للأسباب التالية:

. يمنع الشعر من التنفس ويسد مسام فروه الرأس.

. يساهم في جفاف الشعر وتكسره، ما يؤدي إلى انكماشه ويصبح كالبلاستيك.

. يتساقط بسهولة.