من هي الطالبة منة الله هشام؟.. دهستها تريلا وماتت بكورونا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الحزن خُيمت على رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تفاعلوا لأيام طويلة مع حالة الطالبة منة الله هشام، ضحية دهس تريلا بأسيوط، بعدما أعلن والدها هشام ثابت، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وفاتها فجر اليوم.

منة الله هشام، لفظت أنفاسها الأخيرة داخل إحدى المستشفيات الكُبرى، بعدما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعلاجها ونقلها من إلى القاهرة، كانت حملت فيروس كورونا المستجد أثناء تلقيها العلاج في أسيوط، فرغم تحسن حالتها ونجاح العمليات الجراحية، إلا أن الفيروس كان أقوى، ونجح في السيطرة عليها.

ويرصد «هُن» في السطور التالية، معلومات عن منة الله هشام، ضحية الدهس، وفقًا لحديث أسرتها.

من هي الطالبة منة الله هشام؟

- تُدعى منة الله هشام ثابت.

- تبلغ من العمر 14 عاما فقط.

- في الصف الثالث الإعدادي.

- صدمتها سيارة نقل ثقيل «تريلا» في 20 أغسطس الماضي، بأحد شوارع أسيوط.

- أُصيبت بتهتك في العمود الفقري و«غرغرينا» بأجزاء الجسد مع «غرغرينا» بالقدم اليمنى، وخروج الأمعاء من جسدها.

- خضعت منة الله هشام إلى 9 عمليات جراحية، بمستشفى أسيوط الجامعي.

- في 8 سبتمبر الجاري، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير كل أوجه الرعاية الصحية اللازمة والعلاج للطالبة منه الله هشام، ونقلها إلى العاصمة.

- أشار الرئيس السيسي، إلى حالتها مجددا، خلال فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

- في 24 سبتمبر الحالي، أكد والدها أن ابنته تتحسن بشكل كبير، خاصة عقب خضوعها لعملية جراحية.

- كان من المُقرر خضوعها لعملية «ترقيع للجلد» خلال الأيام المقبلة، قبل العلاج التجميلي.

- لفظت أنفاسها فجر اليوم، أثر تدهور حالتها الصحية، بسبب إصابتها بفيروس كورونا في أسيوط.

وفاة منة الله هشام

أعلن هشام حسن ثابت، والد الطالبة منة الله، ضحية دهس سيارة النقل الثقيل بأسيوط، وفاة ابنته، صباح اليوم، عبر صفحته على «فيسبوك»، إذ كتب: «إنا لله وإنا إليه راجعون، لله ما أخذ ولله ما أعطى، توفيت ابنتي منة الله هشام بمستشفى الجلاء العسكري، نحسبها إن شاء الله من الشهداء».