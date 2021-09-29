نصائح مهمة للحفاظ على صحة القلب: متزعلوش ومتشبعوش واتحركوا كتير

القاهرة - سمر حسين - صحة

حددت منظمة الصحة العالمية في 2012، يوم 29 سبتمبر من كل عام، للاحتفاء بـ«اليوم العالمي للقلب»، لما لهذا العضو من أهمية بالغة على صحة الإنسان، إذ أنّه المسؤول الأول عن الوفاة في العالم، ويهدف اليوم إلى التوعية بخطر الأمراض القلبية، التي تقضي على حياة أكثر من 17 مليون شخص سنويا، وحثّ الناس على الابتعاد عن التدخين والمشروبات الكحولية، واتباع أنظمة غذائية صحية تعزز صحة القلب.

وقدم الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب، في اليوم العالمي للقلب، روشتة صحية لقلب سليم دون أمراض، تحوي مجموعة من النصائح المهمة، نشرها عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك».

كيف أحافظ على قلبي؟

اعتمدت نصائح الدكتور جمال شعبان، للحفاظ على صحة القلب، بشكل أساسي على السلوكيات والروتين اليومي، إذ كتب: «أكل قليل، حركة كثيرة، ابتعد عن التدخين، لا تدخن ولا تجالس مدخنا، ابتعد عن المخدرات، حافظ على الضغط، والسكر، والكوليسترول في الدم، حافظ على سلامتك النفسية، وتكيّف مع التوتر وضغوط الحياة».

وتابع شعبان: «المعدة بيت الداء، نأكل لنعيش لا نعيش لنأكل، ولو تأملنا (نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع)، لوجدناها جامعة للمعنى الصحيح، أي لا نشبع الشبع الزائد الذي يضرّ، ولا ننتظر حتى يبلغ بنا الجوع مبلغا عظيما، لذلك الاعتدال وعدم الإسراف هو الأصل في كل شيء».

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب: «عليك بالإفطار، كل ما تشاء به، واجعله وجبتك الأساسية، أما العشاء فينبغي أن يكون خفيفا جدا، ولا تنم بعد وجبتك مباشرة، انتظر ساعتين حتى لا تضر قلبك أو مخك».

أكلات مهمة للحفاظ على صحة القلب

تحدث الدكتور جمال شعبان، عن الأطعمة، المهمة للحفاظ على صحة القلب، قائلا: «خُلق الإنسان من تراب، فالعناصر الموجودة في التربة رائعة للجسم، كالتمر وزيت الزيتون والتين، واحذر أن تضعه على النار، لأنه يتحول لسمن، إذا تمت هدرجته (الأكل النباتي مع قليل من الحيواني)».

الحركة بركة للقلب

أكمل العميد السابق لمعهد القلب: «الحياة التي نحياها صارت سريعة وسهلة، لم تعد الحركة موجودة كالسابق، ولو تأملنا في ديننا لوجدنا معظم عباداتنا مبنية على الحركة، فالصلاة ركوع وسجود وقيام، والعمرة والحج طواف وسعي ومشي لمنى، وغيرها من الحركات، وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بمشي الهرولة، حيث ينشط القلب مع الحركة وتقوي عضلاته وتتمدد شرايينه».

تخلص من الكرش

حذّر شعبان، من الكرش، موضحا أنه مهد أمراض القلب والسمنة والكوليسترول وانخفاض القدرة الجنسية: «علينا التخلص منه، فالحركة مع توازن الطعام تقلل ظهوره، والتدخين سواء كان المدخن الأول، أو المدخن الثاني (السلبي)، يجعلك مدخنا ويعرض قلبك للخطر».

احذروا المخدرات والأسبرين

حذّر الدكتور جمال شعبان، من المخدرات، مطالبا بـ«مكاشفة» لاستئصال هذا الفعل: «هناك من يتناول المخدرات كالحشيش والبانجو والحبوب، مما يضر القلب جدا، ويعرض حياتك للخطر»، مشيرا إلى خطورة تناول الإسبرين دون إشراف طبي: «لا تلجأ له للوقاية من أمراض القلب، تناوله خطر إن لم يكن تحت إشراف الطبيب، ومن الخطأ التساهل في تناوله».

ونصح العميد السابق لمعهد القلب، بتناول فيتامين سي: «إن وجد طبيعيا فهو الأفضل كبرتقالة أو جوافة أو ليمون، يساعد في الوقاية من أمراض القلب ويحسّن المناعة»، متابعا: «تخلص من سموم القلب، كالبغض والحسد والكره وحب هزيمة الآخر، ولا بد من بناء لياقة روحية عالية، فليصم قلبك عن أدرانه وشوائبه من الشحناء والبغضاء التي تحرق القلب وتعصف به، وأخيرا للحفاظ على القلب (متزعلوش)».