طريقة عمل البيض المقلي من المطبخ التركي

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

المطبخ التركي يتشابه مع المصري في المذاق المميز، وطريقة الطهي المعتادة، ويمكنك تجهيز البيض لأطفالك بشكل وطريقة جديدة من المطبخ التركي، وفيما يلي خطوات عمل البيض المقلي على الطريقة التركية بسهولة، على طريقة الشيف غادة التلي.

البيض المقلي على الطريقة التركية

6 بيضات كبيرة.

4 أكواب (800 جم) طماطم مقطعة مكعبات صغيرة.

بصلة مفرومة ناعمًا.

2 ثمرة بصل أخضر مقطع مكعبات صغيرة.

4 فصوص ثوم مقطعة شرائح.

3 ثمرات فلفل أخضر مقطع مكعبات صغيرة.

3 ملاعق كبيرة (45 مل) زيت زيتون.

ملح وفلفل أسود.

ورق نعناع طازج للزينة.

طريقة تحضير البيض المقلي

- يسخن الزيت على نار متوسطة الحرارة.

- يضاف إلى الزيت البصل والفلفل الأخضر، ويقلب لمدة 3 دقائق.

- تضاف الطماطم والثوم والبصل الأخضر، ويقلب الخليط باستمرار لمدة 10 دقائق، حتى يغلظ الخليط قليلًا.

- يضاف الملح ويقلب جيدا.

- اصنعي 6 فتحات في هذا الخليط، ثم ضعي بيضة في كل فتحة.

- رشي الملح والفلفل الأسود فوق البيض، ثم اتركيه على النار لمدة 10 – 15 دقيقة حتى ينضج البيض.

- رشي النعناع الطازج، ثم قدميه ساخنًا مع الخبز.

طريقة عمل البيض المقلي بالثوم

4 بيضات كبيرة.

3 فصوص ثوم مقطعة شرائح رفيعة.

ثمرة فلفل أحمر حار مقطع شرائح.

3 ملاعق كبيرة (45 مل) زيت زيتون.

½ ملعقة صغيرة (2.5 جم) سماق.

ملح وفلفل أسود.

طريقة تحضير البيض بالثوم

- يسخن الزيت على نار متوسطة الحرارة، ثم يضاف الثوم والفلفل الحار، ويقلب لمدة دقيقتين.

- يرفع الثوم والفلفل الحار في وعاء جانبًا.

- يضاف البيض في المقلاة نفسها، ويرش الملح والفلفل الأسود على الوجه، ثم يترك على نار هادئة لمدة دقيقتين.

- يوزع الثوم والفلفل الحار والسماق فوق البيض، ثم تغطى المقلاة ويترك على نار هادئة لمدة من 3 إلى 5 دقائق حتى تمام النضج.

- يوضع البيض المقلي في أطباق التقديم، ويقدم ساخنًا مع الخبز اللبناني.