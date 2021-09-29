الامارات | سائق ميكروباص يدهس فتاتين بطريقة مروعة (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن سائق ميكروباص يدهس فتاتين بطريقة مروعة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرضت فتاتان لحادث مروع في مصر، بعد أن دهستهما سيارة "ميكروباص" أجرة أثناء جلوسهما على الرصيف في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وفق ما ذكرت صحيفة "أخبار اليوم" المصرية.

ورصدت إحدى كاميرات المراقبة تفاصيل الحادث المروع، حيث كانتا الفتاتان تجلسان على الرصيف، وانحرف الميكروباص بشكل مفاجئ عن طريقه وقام بدهسهما وجرى نقلهما إلى المستشفى.

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