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الامارات | سائق ميكروباص يدهس فتاتين بطريقة مروعة (فيديو)

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متابعات - موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرضت فتاتان لحادث مروع في مصر، بعد أن دهستهما سيارة "ميكروباص" أجرة أثناء جلوسهما على الرصيف في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وفق ما ذكرت صحيفة "أخبار اليوم" المصرية.

ورصدت إحدى كاميرات المراقبة تفاصيل الحادث المروع، حيث كانتا الفتاتان تجلسان على الرصيف، وانحرف الميكروباص بشكل مفاجئ عن طريقه وقام بدهسهما وجرى نقلهما إلى المستشفى.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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