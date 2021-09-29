الامارات | ظنت والدها الميت نائماً.. طفلة في الرابعة تعتني بأختيها 3 أيام بعد وفاة الأب

شكرا لقرائتكم خبر عن ظنت والدها الميت نائماً.. طفلة في الرابعة تعتني بأختيها 3 أيام بعد وفاة الأب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتنت طفلة ألمانية تبلغ من العمر أربعة أعوام بشقيقتيها الأصغر منها لأكثر من ثلاثة أيام في الوقت الذي كان والدهن فيه جثة هامدة بعد وفاته داخل المنزل، حسبما أفادت الشرطة في بلدة بورجهاوزن جنوبي ألمانيا أمس الثلاثاء.

وقالت الشرطة إن الأب (35 عاماً) توفي لأسباب طبيعية في الساعات الأولى من 14 سبتمبر. واعتقدت بناته، اللائي تبلغ أعمارهن أربعة وثلاثة وعامين، أنه كان نائماً طوال تلك الفترة.

وبحسب صحيفة «باساور نيو برس» فإن عمتهن لم تكتشف الوضع إلا في 17 سبتمبر، إذ كانت الفتاة الكبرى تقدم لأختيها الأخريين الطعام والشراب. وهم حالياً في رعاية العمة.

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