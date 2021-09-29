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الامارات | لا تنسوا لقاح الإنفلونزا وسط الانشغال بـ«كورونا».. ضروري لهذه الفئات

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برلين - د.ب.أ 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وسط الانشغال بـ«كورونا»، وانصراف الأنظار أكثر إليها، قالت اللجنة الدائمة للتطعيمات التابعة لمعهد روبرت كوخ الألماني إن التطعيم ضد الإنفلونزا ضروري للأشخاص الأكبر من 60 عاماً، والحوامل، والذين يعانون من أمراض مزمنة لضعف جهاز المناعة لديهم.

وأوضحت أنه من المثالي تلقي التطعيم ضد الإنفلونزا في الفترة من منتصف أكتوبر إلى منتصف ديسمبر، مشيرة إلى أن مفعول الحماية المثالي يبدأ بعد أسبوعين تقريباً من تلقي التطعيم، علماً بأن موجة الإنفلونزا غالباً ما تبدأ مطلع يناير.

وأشارت اللجنة إلى أنه قد تحدث بعض الأعراض الجانبية بعد تلقي التطعيم مثل احمرار موضع التطعيم والشعور بألم به وارتفاع درجة الحرارة والتعب والارتجاف والتعرق والصداع وآلام العضلات، غير أن هذه المتاعب غالباً ما تزول من تلقاء نفسها بعد مرور يوم إلى يومين.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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