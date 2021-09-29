الامارات | خالد بن محمد بن زايد يلتقي المهندس المعماري فرانك جيري .. ويزور موقع متحف جوجنهايم أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بن محمد بن زايد يلتقي المهندس المعماري فرانك جيري .. ويزور موقع متحف جوجنهايم أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي المهندس المعماري العالمي فرانك جيري، فيما زار سموه موقع مشروع متحف جوجنهايم أبوظبي في جزيرة السعديات.

حضر اللقاء محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وويليام ماك، رئيس مجلس إدارة مؤسسة سولومون آر جوجنهايم، وويندي فيشر رئيسة مجلس أمناء المؤسسة.

واطلع سموه - خلال الزيارة - على تطورات مشروع المتحف الأبرز في المنطقة للأعمال الفنية العالمية الحديثة والمعاصرة. ويعزز المشروع التاريخي التبادل الثقافي العالمي ويرسخ خطط أبوظبي لتكون مركزاً للصناعات الثقافية والإبداعية.

وتقوم دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي بتطوير متحف جوجنهايم أبوظبي بالتعاون مع مؤسسة سولومون آر جوجنهايم، وسيكون الأحدث ضمن مجموعة المتاحف الدولية التابعة للمؤسسة.

وسيمثل جوجنهايم أبوظبي جزءاً من المشهد الفني والثقافي المزدهر في إمارة أبوظبي، والذي يضم مجموعة واسعة من المؤسسات الثقافية والفنية مثل متحف اللوفر أبوظبي، ومنارة السعديات، والمجمع الثقافي.

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