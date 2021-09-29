أطعمة تقلل من مخاطر نقص "فيتامين سي" في الخريف والشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

فيتامين سي هو أحد أهم العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم لأداء مجموعة متنوعة من الوظائف الجسمانية، خصوصا في ظل انخفاض درجات الحرارة.

وعلى الرغم من توفر مكملات "فيتامين سي" على نطاق واسع، إلا أنها من العناصر الغذائية الطبيعية الموجودة في عدد من الأطعمة الطازجة.

في كثير من الأحيان، يربط الناس المصادر الجيدة لفيتامين سي بالحمضيات مثل البرتقال. ومع ذلك، هناك فاكهة أخرى غنية بفيتامين سي بالإضافة إلى العديد من العناصر الغذائية الحيوية الأخرى، وفق ما نقل "سبوتنيك".

الرمان وعصيرها مليء بفيتامين سي وفيتامين ك والبوتاسيوم، بالإضافة إلى عدد من العناصر الغذائية المهمة الأخرى.

توفر ثمرة واحدة من الرمان نحو 28 ميليغرام من فيتامين سي، أي ما يقرب من 50 في المئة من الكمية اليومية الموصى بها. وفقًا لدراسة أجراها PubMed Central، قد يكون لهذه الفاكهة أيضًا العديد من الفوائد لجسمك، بما في ذلك القدرة على تقليل مخاطر الإصابة بأمراض مختلفة.

الرمان، مليء بمئات البذور الصالحة للأكل. يمكن العثور على الفيتامينات الحيوية في هذه البذور، وكذلك الألياف وحتى البروتين.

كوب واحد من بذور الرمان يحتوي على نحو سبعة غرامات من الألياف وثلاثة غرامات من البروتين. يحتوي كوب واحد من البذور على ما يكفي من فيتامين سي، وفيتامين ك وحمض الفوليك، والبوتاسيوم.

ومع ذلك ، فإن تناول بذور الرمان النيئة ليس هو الطريقة الوحيدة لتحقيق أقصى استفادة من هذه العناصر الغذائية. بفضل المذاق الحلو الطبيعي للرمان، يمكن صنع من الفاكهة أيضًا عصيرًا لذيذًا.

لا يساعد عصير الرمان في زيادة كمية الفيتامينات فحسب، بل يعمل أيضًا كمضاد للأكسدة. هذا بسبب المستويات العالية من Punicalagins الموجودة في الرمان.

تعتبر Punicalagins من مضادات الأكسدة القوية جدًا، حيث يُعتقد أن الرمان يحتوي على خصائص مضادة للأكسدة أكثر من النبيذ الأحمر أو الشاي الأخضر، وفقًا لموقع "ميديك فوروم".