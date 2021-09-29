وفاة الطالبة منة الله هشام ضحية الدهس

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أعلن هشام حسن ثابت، والد الطالبة منة الله، ضحية دهس سيارة النقل الثقيل بأسيوط، وفاة ابنته، صباح اليوم، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك»، وذلك داخل أحد المستشفيات الكُبرى والتي قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي نقلها إليها، قادمة من مستشفى جامعة أسيوط لاستكمال علاجها، وعودتها للحياة الطبيعية مُجددًا، عقب أكثر من شهر من العذاب.

ودوّن هشام حسن ثابت والد الطفلة منة الله عبر صفحته على «الفيسبوك»، قائلًا:« إنا لله وإنا إليه راجعون لله ما اخذ ولله ما أعطى توفيت ابنتي منة الله هشام بمستشفى الجلاء العسكري نحسبها إن شاء الله من الشهداء».

تفاصيل حادث منة الله هشام

وكانت الطالبة منة الله هشام، تعرضت لحادث دهس من سيارة نقل ثقيل في أحد شوارع محافظة أسيوط، خلال ذهابها للتمارين، رفقة شقيقتها الصغرى، وأصيبت بتهتك في الحوض وتكسير بالعمود الفقري، وتمزق جلدها.

واستغاثت أسرة الضحية لعديد من الأيام لإنقاذ ابنتهما وتلقي العلاج بشكل جيد، وعلى الفور، تم نقلها بالفعل إلى لأحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة لتلقي العلاج اللازم، بعدما وجه الرئيس بعلاجها عقب استغاثات الأم.

آخر تطورات الحالة الصحية لـ منة الله هشام قبل وفاتها

وأكد هشام ثابت، والد الطالبة منة الله هشام، خلال الأيام القليلة الماضية، أن ابنته تحسنت بشكل كبير، عقب خضوعها لعملية جراحية جديدة: «منة بقت أحسن وكمان البكتريا ابتدت تقل عندها الحمد لله».

وأشار الأب لـ «هُن» إلى أن ابنته خضعت لعملية جراحية جديدة لعلاج الجروح الموجودة بالأرداف، لكنها لا تزال بحاجة لعمليات ترقيع الجلد المتهتك: «لسة باقي عمليات تانية، لما الجرح يتحسن عشان عمليات الترقيع محتاجة الجرح يكون نظيف».