الامارات | طائر ينقذ سائقاً مسرعاً من مخالفة رادار

شكرا لقرائتكم خبر عن طائر ينقذ سائقاً مسرعاً من مخالفة رادار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنقذ طائر نورس سائقاً مسرعاً من مخالفة رادار في بلدة ساحلية في منطقة نورماندي شمال غربي فرنسا.

وكتبت الشرطة عبر موقع تويتر عن الحادث غير العادي في قرية جريج: "هناك طريقتان لتجنب التقاط الرادار لصورتك (بكاميرا مراقبة السرعة). إما أن تلتزم بحد السرعة أو أن تكون محظوظا".

وأرفقت الشرطة بالتغريدة صورة لكاميرا مراقبة السرعة تظهر طائر النورس يحلق أمام الكاميرا فيما حجب جناحه رؤية لوحة أرقام السيارة المسرعة.

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