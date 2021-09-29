ما أسباب شحوب الوجه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

يعد شحوب الوجه مشكلة جمالية تؤرق الكثير من النساء؛ حيث إنه يسلب الوجه إشراقته وحيويته. فما أسبابه وكيف يمكمن مواجهته؟

للإجابة عن هذه الأسئلة أوضحت مجلة "Instyle" أن شحوب الوجه له أسباب عدة مثل قلة النوم وقلة الحركة والتغذية غير الصحية وفقر الدم.

وأضافت المجلة المعنية بالصحة والجمال أنه يمكن محاربة شحوب الوجه من خلال التقشير؛ حيث إنه يعمل على إزالة قشور الجلد الميتة ويمنح البشرة مظهرا ورديا يشع شبابا وحيوية.

وأردفت "Instyle" أنه ينبغي أيضا استعمال مستحضرات العناية المحتوية على مواد فعالة تعمل على ترطيب البشرة وتجعلها تتمتع بالنضارة والحيوية مثل فيتامين E وحمض الهيالورونيك.

وإلى جانب العناية السليمة بالبشرة، ينبغي أيضا اتباع أسلوب حياة صحي يقوم على التغذية الصحية، خاصة الأطعمة الغنية بفيتامين C والأحماض الدهنية أوميجا 3، مع شرب السوائل بكمية كافية بمعدل لا يقل عن لترين على مدار اليوم، بالإضافة إلى أخذ قسط كاف من النوم ليلا بمعدل 8 ساعات؛ حيث يعمل النوم الكافي على استشفاء وتجدد خلايا البشرة.