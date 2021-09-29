احذري من عدم نظافة فرشاة الشعر.. واتبعي هذه الخطوات

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

أمشاط الشعر من الأدوات الشخصية التي يجب أن تحرص على تنظيفها بشكل مستمر، وعدم مشاركة أحد في استخدامها معك، وأيضًا التأكد من نظافتها المستمرة لضمان عدم تراكم الزيوت والأوساخ بداخلها ومن ثم انتقالها للشعر مرة أخرى.

وبحسب صحيفة «إكسبريس» البريطانية التي ذكرت عن عدد المرات التي يجب فيها تنظيف فرشاة الشعر، وعن الخطوات الصحيحة لتنظيفها، وهي الطريقة التي يهملها الكثيرون، لكن تنظيف أمشاط الشعر لا يقل أهمية عن فرش المكياج وفرشاة الأسنان التي يتم التخلص منها بعد فترة طويلة أيضًا.

وربما تنظيف الأمشاط أمر ليس صعبا، فهو أمر ضروري للحفاظ على صحة الشعر وفروة الرأس، فالفرشاة في الأساس هدفها هو توزيع الزيوت بالتساوي من فروة الرأس إلى الأطراف، وإذ كنت تستخدم الزيوت والكريمات المرطبة فمعنى ذلك أنك تعيدها مرة أخرى إلى الشعر.

ووفقًا أيضًا لعلامة الشعر Ouai، التي ذكرت أنه يجب تنظيف أمشاط الشعر مرة واحدة على الأقل شهريًا، وفي حال استخدام منتجات شعر ثقيلة، فأنت في حاجة لتنظيفها كل أسبوع أو أسبوعين مثلًا، وأيضًا حاولي إزالة الشعر من الفرشاة والأمشاط في كل مرة تستخدميها لتجنب التراكم.

كيفية تنظيف المشط

- إزالة كل الشعر من المشط باستخدام يديك وتخلصي منه.

- ضعي المشط في ماء دافئ وصابون لبضع دقائق.

- ثم بعد ذلك استخدمي فرشاة أسنان قديمة أو فرشاة شعر، وافركي المشط بالماء الدافئ والصابون لإزالة أي أوساخ أو تراكمات.

- اشطفي المشط بالماء لإزالة كل آثار الصابون والزيت واتركيه حتى يجف.

أما إذ كنتِ تنظفين فرشاة مسطحة، ففي هذه الحالة تحتاجين إلى استخدام مقص أو مشط لإزالة الشعر من الشعيرات، ويجب ألا تغمري فرشاة مسطحة أو فرشاة مستديرة أو أي نوع من الفراشي في الماء مطلقًا، فربما يؤدي ذلك إلى إتلاف الفرشاة تمامًا والتسبب في تراكم البكتيريا في الداخل.