توقعات الأبراج اليوم 29-9-2021: نصيحة لـ الجوزاء وتحذير لـ الثور

محمد اسماعيل - القاهرة - الحمل

تحتاج للراحة والنوم لبدء يوم جديد بنشاط وحيوية

الثور

يريد أحد منتقديك السابقين كسب صداقتك مرة أخرى احذر ذلك

الجوزاء

اخرج من المنزل واستمتع بمحادثات طريفة كلما أمكن ذلك

السرطان

عليك تحمل المسؤولية عن طريق مراقبة ما يجري حولك

الأسد

سيكون للأشياء التي تقولها للآخرين تأثير عميق، لذا اختر كلماتك بعناية

العذراء

لديك مخزون أفكار يساعدك على تخطي أزماتك

الميزان

ثق بإمكانياتك وقدراتك، ولا تلتفت للمحبطين

العقرب

لديك طاقة إيجابية رائعة تؤثر على جميع من حولك

القوس

رتب أمورك وأولوياتك حتى لا تستنفذ طاقتك وجهدك دون جدوى

الجدي

تسعى لتحسين أوضاعك المالية، اجتهد وقم بعملك والأموال تأتي من تلقاء نفسها

الدلو

تواجه اليوم بعض الأزمات والصدمات في تحقيق أحلامك، كن صبورا

الحوت

حاول أن تطلق مشاعرك المكبوتة ولا تتردد في ذلك