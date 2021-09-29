الحركة مفيدة لمرضى الفصال العظمي

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قال البروفيسور برند كلادني إن الأنشطة الحركية تعد مفيدة لمرضى الفصال العظمي؛ حيث إنها تعمل على تقوية العضلات والمفاصل والغضاريف، ما يسهم في تخفيف الآلام والمتاعب.

وأوضح أخصائي طب العظام الألماني أنه ينبغي ممارسة الأنشطة الحركية بدون تحميل زائد على المفاصل، مشيرا إلى أنه يمكن لهذا الغرض ممارسة المشي والرقص والسباحة، إلى جانب الأعمال المزلية البسيطة والبستنة.

كما حذر البروفيسور كلادني من ممارسة الرياضات ذات الحركات العنيفة والمفاجئة مثل كرة القدم والتنس.

جدير بالذكر أن الفصال العظمي يعد من أكثر أمراض العظام انتشارا بين كبار السن، وهو عبارة عن تلف غير قابل للتجدد يصيب الأنسجة الغضروفية المفصلية، التي تعمل على تقليل الاحتكاك الناتج من حركة المفاصل الدائمة، وتعمل كوسادة لحماية العظام.

وعادة ما يعاني المرضى من الألم وخشونة المفاصل، كما قد يشعر المرضى بطقطقة الركبة وأحيانا انقباضات لا إرادية للعضلات.