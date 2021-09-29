الامارات | شرطي ينقذ طفلة عالقة على حافة شرفة بالطابق 11 في مبنى بالصين

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطي ينقذ طفلة عالقة على حافة شرفة بالطابق 11 في مبنى بالصين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهر مقطع فيديو يحبس الأنفاس لحظة قيام شرطي بطولي بتسلق مبنى شاهق في الصين لإنقاذ طفلة تبلغ من العمر أربع سنوات من حافة شرفة في الطابق الحادي عشر حيث أمسك بها وهي عالقة وانتشلها بسلام الى الداخل بسلام.

وفي التفاصيل التي نقلتها صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، تُظهر اللقطات التي تم التقاطها في يوهانغ، هانغتشو، الشرطي الشجاع تانغ وينغي يندفع لمساعدة الفتاة الصغيرة وهي تتشبث بسياج الشرفة في الطابق الحادي عشر.

وإستخدم الشرطي حزامًا مؤقتًا لينزل نفسه على الحافة من شقة أعلاه قبل رفع الفتاة مرة أخرى فوق الشرفة.

وكانت والدة الطفلة قد غادرت الشقة لمدة 15 دقيقة تقريبًا لإيصال طفلها الآخر إلى المدرسة عندما اتصل بها أحد الجيران الذي أبلغها أن الطفلة البالغة من العمر أربع سنوات قد تسلقت الشرفة، وفقًا لتقارير محلية.

وعندما عادت الأم أدركت أن الشقة كانت مغلقة من الداخل ولا يمكن فتحها بمفتاحها.

وخشيت فرق الطوارئ من أن كسر باب الشقة سيستغرق وقتًا طويلاً، لذا ذهبوا إلى الشقة أعلاه وحصلوا على إذن للضابط تانغ وينجي للنزول الى شقة الطفلة وانقاذها.

خلال المقطع الذي تم تصويره قبل ثلاثة أيام، نزل ضابط الشرطة من شقة في الأعلى للوصول إلى الفتاة الصغيرة الجاثمة على الحافة،

بينما بدأ ضباط الشرطة والسكان الآخرون على الأرض في وضع ملاءات في حالة السقوط.

وتمكن الضابط من شق طريقه إلى حافة الطابق الحادي عشر ورفع الطفلة الصغيرة فوق درابزين الشرفة وأخذها إلى بر الأمان وسط تصفيق الحشود.



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