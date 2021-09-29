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الامارات | ضبط شخص خالف الذوق العام بمقطع فيديو في حفر الباطن

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متابعة موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط شخص خالف الذوق العام بمقطع فيديو في حفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقت الجهات الأمنية في محافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية، القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو بمكان عام وهو يخالف الذوق العام.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري، أنه إشارة إلى ظهور أحد الأشخاص بسلوكيات مخالفة للذوق العام في مقطع فيديو بأحد الأماكن العامة بمحافظة حفر الباطن، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تحديد هويته.

وتابع المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية قائلا، تم إحضار الشخص، وتطبيق عقوبة مخالفات لائحة المحافظة على الذوق العام بحقه.
 

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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