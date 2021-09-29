الامارات | ضبط شخص خالف الذوق العام بمقطع فيديو في حفر الباطن

شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط شخص خالف الذوق العام بمقطع فيديو في حفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقت الجهات الأمنية السعودية في محافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية، القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو بمكان عام وهو يخالف الذوق العام.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري، أنه إشارة إلى ظهور أحد الأشخاص بسلوكيات مخالفة للذوق العام في مقطع فيديو بأحد الأماكن العامة بمحافظة حفر الباطن، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تحديد هويته.

وتابع المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية قائلا، تم إحضار الشخص، وتطبيق عقوبة مخالفات لائحة المحافظة على الذوق العام بحقه.



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