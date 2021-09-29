فستان أروى جودة يخطف الأنظار.. ولميس الحديدي: "قومي فرجيني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

حلت الفنانة أروى جودة ضيفة حلقة الثلاثاء من برنامج كلمة أخيرة المذاع على قناة "أون تي في" والذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي.

وظهرت أروى بإطلالة أنيقة، إذ ارتدت فستانا قصيرا باللون الأبيض، مزود بأكمام شفافة.

واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.

وأبدت الحديدي إعحابها الشديد بفستان أروى، قائلة: "أروى قومي فرجيني الفستان"، لترد الفنانة: "الفستان من تصميم مصممة الأزياء المصرية مرام برهان".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة أروى جودة هو مسلسل "حرب أهلية" وشاركها في البطولة الفنانة يسرا وباسل خياط.