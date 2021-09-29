كيت ميدلتون وزوجها بإطلالة أنيقة في العرض الخاص لـ"No Time to Die"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

خطف دوق ودوقة كامبريدج الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون، الأنظار أثناء حضورهما العرض الخاص لفيلم "No Time to Die"، بطولة النجم العالمي دانيال كريج، الذي يعرض حاليًّا في قاعة ألبرت الملكية بلندن وسط حضور كوكبة من نجوم الفن.

وتألقت ميدلتون بفستان باللون الذهبي مزود بأكمام طويلة وواسعة، ومزينا بالتطريزات بالكامل.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

ويدور الفيلم الجديد حول حياة جيمس بوند الذي ترك الخدمة النشطة ليتمتع بحياة هادئة في جامايكا، لكن هدوء حياته لا يدوم طويلًا، حيث يحضر صديقه القديم فيليكس ليتر من وكالة الاستخبارات المركزية لطلب المساعدة، ومن ثم تبين أن مهمة إنقاذ عالِم مخطوف كانت أكثر خيانةً مما كان متوقعًا، ما أدى إلى وصول بوند إلى شرير غامض مسلح بتكنولوجيا جديدة خطيرة.