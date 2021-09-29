حلا شيحة تظهر بالحجاب في أحدث إطلالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

طلّت الفنانة حلا شيحة، في أحدث ظهور لها عبر صفحتها على "إنستجرام"، مرتدية الحجاب، وذلك بعد أن خرجت للجمهور بدونه قبل نحو ثلاث سنوات.

حلا علّقت على إطلالاتها بالحجاب ذات اللون الكافيه والتي ارتدت فيها قميصا باللون الأبيض مزود بأكمام، قائلة: "مفيش أجمل من السعادة الروحية والسلام الداخلي.. الحمد لله".

وكان آخر أعمال الفنانة حلا شيحة فيلم "مش أنا" وشاركها في البطولة الفنان تامر حسني والفنان ماجد الكدواني.

وقبل أشهر وتحديدا فبراير الماضي، طلت حلا خلال حفل زفافها على الداعية معز مسعود بفستان محتشم باللون الأبيض وحجاب بذات اللون؛ معتمدة مكياجا رقيقا بالألوان الترابية؛ مع لمسة من الإكسسوارات البسيطة.