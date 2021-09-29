5 فوائد تحدث للجسم عند شرب الليمون والزنجبيل قبل النوم يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تمتلك بعض الأعشاب فوائد إضافية عند تناولها ليلًا، خاصة مع الذين يعانون من الأرق.

ومن أبرز الأعشاب المفيدة مزيج الزنجبيل والليمون، إذ يساعدك على الاسترخاء والراحة، كما أن له العديد من الفوائد الأخرى عند تناوله قبل النوم، نوردها بحسب ما ذكر موقع kompas.

- يهدئ عسر الهضم

إذا كان عسر الهضم المزمن، يجب أن تشرب هذا المشروب، والزنجبيل يُستخدم منذ فترة طويلة في الطب البديل لقدرته على تخفيف إمساك المعدة.

كما يحتوي الليمون على مركب نباتي يسمى الليمونين الذي يساعد على الهضم عن طريق المساهمة في تحريك الطعام على طول الجهاز الهضمي، وبالتالي يقلل الانزعاج في المعدة.

- يخفف من الغثيان

تناول 1-1.5 جرام من الزنجبيل يوميًا كافيًا للحصول على تأثير مضاد للغثيان، كما وجدت إحدى المراجعات العلمية أن الزنجبيل يمنع ويقلل من الغثيان والقيء المرتبطين بالعلاج الكيميائي.

- يقلل احتقان الأنف

يمكن للبخار الناتج عن نقع الليمون الساخن وماء الزنجبيل أن يساعد في فتح تجويف الأنف وإزالة الاحتقان، فضلا عن علاج التهاب الحلق.

- يخفف الإمساك

يمكن أن يكون سبب الإمساك عدة عوامل، بما في ذلك الجفاف واتباع نظام غذائي منخفض الألياف، وعندما يحدث بسبب الجفاف، فإن الاسترخاء ليلاً مع كوب دافئ من الزنجبيل والليمون يساعد لأن الماء تنشط تمرير البراز عبر الجهاز الهضمي بسهولة أكبر.

وإذا كنت مصابًا بالإمساك المزمن، فتأكد أيضًا من شرب كمية كافية من السوائل على مدار اليوم.

- يساعد في مكافحة الالتهاب

أحد المركبات النباتية الموجودة في الزنجبيل، لها خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، ويرتبط الالتهاب المزمن بحالات مرضية مثل متلازمة التمثيل الغذائي والسرطان ومرض ألزهايمر وأمراض القلب، ومع ذلك، تظهر الدراسات نتائج مختلطة حول ما إذا كان الزنجبيل له تأثيرات مضادة للالتهابات لدى البشر.