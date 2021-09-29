7 طرق للتخلص من النمل الأبيض.. منها المصيدة والشمس

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعد النمل الأبيض من أخطر أنواع الحشرات وأكثرها ضررًا، خاصة إذا تواجد في بيئة قريبة منك، إذ يقوم بإتلاف الأوراق والأخشاب وأحيانًا يصل الضرر إلى المباني، ومع ظهور بؤر جديدة منه في الإسكندرية، بحسب ما أعلنته مديرية الزراعة بالمحافظة، فلا بد من اتباع الطرق السليمة للقضاء عليه والتخلص منه نهائيًا.

وعرض موقع «ويكي هاو»، المتخصص في شؤون المنزل، عددًا من الطرق والنصائح التي يمكن اتباعها للتخلص من النمل الأبيض عند ظهوره بالمنزل.

البحث عن علامات التفشي

ربما لن تشاهدي دليلا مباشرا على وجود النمل الأبيض، لكن إذا رأيت الثقوب في الأخشاب والأجزاء المجوفة في أساس المنزل، تشير إلى وجوده، فقومي بالقرع على الخشب وفي حال وجود تجويف أدخلي المفك لتعرفي مدى قوته، إذا مر المفك في الخشب بسهولة وسقط الخشب إذًا يوجد النمل الأبيض.

تحديد نوع النمل الأبيض

يوجد نوعين من النمل الأبيض ينتشران في منزلك، الأول تحت الأرض والثاني في الخشب الجاف.

نصب مصيدة من الورق المقوى

بإمكانك إحضار قطعتين مفرودتين من الورق المقوى وبلليهما وضعيهما فوق بعضهما في منطقة من المرجح أن يكون النمل الأبيض فيها، وعندما ينتقل النمل للورق المقوى خذيه لمنطقة آمنة واحرقيه، كرري هذا عدة مرات إذا اقتضت الحاجة لذلك، وهي من الطرق السريعة للتخلص منه.

عرض الخشب لأشعة الشمس

من الأفضل إخراج وتعريض الجزء الذي يتفشي فيه النمل الأبيض للشمس، فأشعتها وحرارتها القوية تقتل النمل، لذلك ضعي قطع الأثاث خارج المنزل أطول فترة ممكنة في يوم مشمس ويفضل تركها يومين أو ثلاثة، هذه الطريقة تعمل بشكل جيد إذا نفذت مع طريقة مصيدة الورق المقوى لصيد النمل الأبيض أو قتله.

تجميد النمل الأبيض

إذا كنت في منطقة ماطرة ولا يمكنك تعريض الأثاث لضوء الشمس، فيمكن تجميد قطع الأثاث لقتله، ضعي قطع الأثاث (أو أجزاء منها) المصنوعة من الخشب في مجمد كبير ليومين أو ثلاثة، وتكون هذه الطريقة صعبة لكبر حجم قطع الأثاث لكن إذا تمكنت من تجميدها فستضمن لك موت النمل الأبيض.

استخدام حمض البوريك

حمض البوريك من أنواع المبيد الحشري، لكنه يعد واحدًا من أكثر الطرق فعالية في قتل النمل الأبيض، ويعمل على إيقاف الجهاز العصبي للنمل الأبيض وتجفيفه، وأفضل طريقة لقتل النمل الأبيض بحمض البوريك هي استخدامه كطعم، فقومي بزرع طُعم حمض البوريك في الحديقة بقرب المنزل أو في مكان تفشي مفتوح، وقومي بفحص أماكن الطُعم باستمرار وجدده بحمض البوريك عند الحاجة.

الاتصال بمختص

إذا كان التفشي كبيرًا جدًا يمكنك الاتصال بخدمة مبيد محترف، لكن لا بد من التأكد من الحصول على معلومات من ثلاث شركات متنافسة على الأقل، تنظر على تاريخ خدمة الشركة قبل أن تقرر التعامل معها، والحصول على عقد كتابي من الشركة أنك ترغب في القضاء الكامل لمدة عامين، ويتطلب هذا من الشركة المجيء إليك كل فترة لترى هل يوجد تفشي جديد أم لا وتنظيفه إن كان يوجد.