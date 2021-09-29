الامارات | «الإمارات للآداب» يمنح الفرصة للمبدعين الطموحين

شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات للآداب» يمنح الفرصة للمبدعين الطموحين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فتح مهرجان «طيران الإمارات للآداب» باب المشاركة في مسابقة Emirate LitFest للكتابة، المخصصة للكتّاب الذين لم يسبق لهم نشر أيّ من أعمالهم.

وأسهمت المسابقة، منذ انطلاقها عام 2013، في تمهيد طريق النجاح بمجال النشر لـ10 كتّاب، وتقبل المشاركات المُقدمة باللغة الإنجليزية فقط.

وقالت مديرة مهرجان «طيران الإمارات للآداب»، أحلام بلوكي، إن «الجائزة بحلتها الجديدة هذا العام تعد امتداداً لنجاحها في ما سبق، مع العدد الكبير من المواهب التي تم اكتشافها أخيراً في المنطقة»، مشيرة إلى أن المسابقة توفر فرصة مميزة للكتّاب الطموحين لطرح أعمالهم للجنة تحكيم من الخبراء، تضم اثنين من الوكلاء الأدبيين المرموقين وناشراً واحداً، لتنتقي الفائزين.

وأضافت: «لا يوجد ما هو أفضل من هذه الفرصة للكتّاب الطموحين، ممن لم تسبق لهم فرصة النشر من قبل، لتساعدهم على تقديم أعمالهم، وأشجّع جميع الكتّاب على المشاركة».

وسيتم تقييم المشاركات من قِبل الوكيل الأدبي العالمي، لويجي بونومي، مؤسس شركة «لويجي بونومي وشركاه»، وهو الوكيل الأدبي للعديد من الفائزين السابقين بالجائزة، مع الوكيلة الأدبية، شيلا كراولي، من وكالة «كيرتس براون للأدب والموهبة»، وكيرا جين، مؤسِّسة ورئيسة تنفيذية لشركة نشر مستقلة، تقدم أعمال أكثر المواهب تميزاً في منطقة الشرق الأوسط، وأكثر القصص تأثيراً.

من جهته، قال لويجي بونومي: «أتطلع إلى هذه المسابقة كل عام، إذ تعد بمثابة منجم مواهب، إذ حقق، ومازال يحقق، العديد من الفائزين بها نجاحاً كبيراً على مستوى العالم، ولدي حماسة كبيرة لمعرفة ما ستسفر عنه المسابقة هذا العام، ونتمنى حظاً سعيداً لكل المشاركين».

بينما قالت شيلا كراولي: «يسرني أن أكون في لجنة تحكيم الجائزة، إذ سررت بمشاركتي في نسخة عام 2020، قبل أن يغير الوباء عالمنا، وأتطلع إلى المشاركة في دورة 2022 والدورات التي تليها، إذ أستمتع للغاية بالتعرف إلى الكتّاب الجدد الملهمين، وبالمشاركة في رحلتهم الإبداعية».

أما كيرا جين فأكدت أنها تنتظر بلهفة الروايات الجديدة، وقالت: «أتطلع لقراءة جميع القصص، وكلي ثقة، من واقع خبرتي، بأن هناك العديد من المواهب الفذة في الشرق الأوسط تنتظر من يكتشفها».

وسيعلن عن الفائزين خلال مهرجان «طيران الإمارات للآداب» في فبراير 2022.

شروط

يحق للمقيمين في دولة الإمارات، والبحرين، والكويت، وسلطنة عُمان، وقطر، والسعودية، ممن تتجاوز أعمارهم 21 سنة، المشاركة في المسابقة، شريطة أن يكونوا ممن لم يسبق لهم نشر أي رواية من قبل، ويُمكن للأعمال المقدمة أن تتناول أي موضوع، لكن يجب أن تكون روائية مُقدمة باللغة الإنجليزية، وتعكس حرفة الرواية بوضوح، كما يجب على المشاركين تقديم ملخص للعمل الأدبي لا يقل عن 400 كلمة، بالإضافة إلى أول 2000 كلمة من مسودة العمل الروائي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news