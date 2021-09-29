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الامارات | 3 رحلات افتراضية لـ «مرشدات الشارقة»

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الشارقة ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن 3 رحلات افتراضية لـ «مرشدات الشارقة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّمت مفوضية مرشدات الشارقة، خلال الشهر الجاري، ثلاث رحلات افتراضية، بعنوان «لنسافر معاً إلى...»، قادت خلالها 145 مشاركة من منتسباتها في جولة على أهم المعالم في كل من ليبيا ومصر والبحرين.

واستهدفت الرحلات ، تعريف المرشدات والمرشدات المتقدمات، بتاريخ البلدان العربية، وما تشتهر به من معالم سياحية وثقافية.

وقالت مديرة مفوضية مرشدات الشارقة، شيخة الشامسي، إن «المفوضية هدفت، من خلال مبادرتها بتنظيم الرحلات الافتراضية، إلى تحقيق المتعة والفائدة، وإضافة معلومات جديدة لمنتسبات المفوضية اللواتي شاركن في الرحلات».

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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