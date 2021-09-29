الامارات | 30 ورشة في «الشارقة السينمائي»

شكرا لقرائتكم خبر عن 30 ورشة في «الشارقة السينمائي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، الذي تنظمه مؤسسة «فن»، المعنية بتعزيز ودعم الفنّ الإعلامي للأطفال والناشئة بدولة الإمارات، نخبة من أبرز صنّاع الأفلام من مخرجين ومصورين عرب وأجانب، في 30 ورشة عمل تدريبية متنوّعة، تعقد خلال الفترة من 10 إلى 15 أكتوبر المقبل تحت شعار «فكر سينما».

وتتناول الورش، التي تنظم بالتعاون مع شركاء ومؤسسات فنية عدة، محاور وموضوعات سينمائية متخصصة، تعالج مختلف الفنون والتقنيات المتعلقة بصناعة الأفلام وأشكال التصوير السينمائي وكتابة السيناريو، وتستهدف الأطفال الشباب، وتقدم بنسختين الأولى بالعربية والثانية بالإنجليزية، على الفترتين الصباحية والمسائية ولمدة 50 دقيقة لكل ورشة.

ويقدم المهرجان يومياً أربع ورش مخصصة للأطفال، حول التدريب على كتابة السيناريو وأسرار الرسوم المتحركة وأساسيات التصوير وتأليف القصص والرسم.

وتمنح الورش للأطفال فرصة تعلم فن تصوير الأطعمة وتنسيق الحساب على «إنستغرام»، والتدرب على رسم شخصية كرتونية متحركة، إلى جانب تعلّم تقنيات الإنتاج والإخراج السينمائي والتصوير بتقنية البانوراما والتصوير التجريدي، وكيفية استخدام كاميرا الهاتف لإنتاج مقاطع فيديو.

أما ورش العمل التي يخصصها المهرجان لفئة الشباب فتستهدف تنمية مهاراتهم حول موضوعات سينمائية وفنية متنوعة، حيث يقدم أحد خبراء الرسوم المتحركة الأكثر رواجاً، توماس كوتشيرا ورشة عمل حول استخدام برنامج 3D Maya بعنوان «اصنع عالمك ثلاثي الأبعاد».

وتتناول الورش فن الإخراج بين الإبداع والقيادة، فيما تتوقف ورش أخرى عند أساسيات التصوير الفوتوغرافي والرسم بالضوء، وصناعة الأفلام (فن التمثيل) وفن الرسم التوضيحي والرسوم المتحركة والتصوير المنظوري، وكيفية كتابة نص مشوق، وأساسيات تصوير الفيديو والفرق بين منظور التصوير الفوتوغرافي والفيديو.

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