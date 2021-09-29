الامارات | صحة.. الحركة مفيدة لمرضى الفصال العظمي

شكرا لقرائتكم خبر عن صحة.. الحركة مفيدة لمرضى الفصال العظمي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال أخصائي طب العظام الألماني، البروفيسور برند كلادني: «إن الأنشطة الحركية مفيدة لمرضى الفصال العظمي، إذ إنها تعمل على تقوية العضلات والمفاصل والغضاريف، ما يسهم في تخفيف الآلام والمتاعب».

وأوضح أنه «ينبغي ممارسة الأنشطة الحركية من دون تحميل زائد على المفاصل»، مشيراً إلى أنه يمكن لهذا الغرض ممارسة المشي والرقص والسباحة، إلى جانب الأعمال المزلية البسيطة والبستنة.

كما حذّر البروفيسور كلادني من ممارسة الرياضات ذات الحركات العنيفة والمفاجئة، مثل كرة القدم والتنس. يشار إلى أن الفصال العظمي يعدّ من أكثر أمراض العظام انتشاراً بين كبار السن، وهو عبارة عن تلف غير قابل للتجدد يصيب الأنسجة الغضروفية المفصلية، التي تعمل على تقليل الاحتكاك الناتج من حركة المفاصل الدائمة، وتعمل كوسادة لحماية العظام.

وعادة ما يعاني المرضى الألم وخشونة المفاصل، كما قد يشعر المرضى بطقطقة الركبة، وأحياناً انقباضات لا إرادية للعضلات.

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