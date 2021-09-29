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الامارات | «نافورة النخلة» تحتفي باليوم الوطني الألماني

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دبي ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواصل «ذي بوينت»، الواجهة البحرية في «نخلة جميرا»، احتفالاتها بالثقافات المتنوّعة من مختلف أنحاء العالم.

وتحتفي «ذي بوينت» هذه المرة، بـ«يوم الوحدة الألمانية»، الذي يُطلق عليه أيضاً «اليوم الوطني الألماني»، بعرض تقدمه «نافورة النخلة»، الأحد المقبل.

وقال الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول ومشاريع الضيافة في «نخيل» عمر خوري: «بينما تستعد دبي لـ(إكسبو 2020)، تفتخر (ذي بوينت) بتكريم الثقافات والتقاليد المتنوعة في العالم من خلال الموسيقى». وستتمايل أعمدة المياه في «نافورة النخلة» على أنغام «رياح التغيير» لفرقة الروك الألمانية الشهيرة Scorpions، وستضاف الأغنية إلى البرنامج السنوي للنافورة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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