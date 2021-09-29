الامارات | «نافورة النخلة» تحتفي باليوم الوطني الألماني

شكرا لقرائتكم خبر عن «نافورة النخلة» تحتفي باليوم الوطني الألماني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواصل «ذي بوينت»، الواجهة البحرية في «نخلة جميرا»، احتفالاتها بالثقافات المتنوّعة من مختلف أنحاء العالم.

وتحتفي «ذي بوينت» هذه المرة، بـ«يوم الوحدة الألمانية»، الذي يُطلق عليه أيضاً «اليوم الوطني الألماني»، بعرض تقدمه «نافورة النخلة»، الأحد المقبل.

وقال الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول ومشاريع الضيافة في «نخيل» عمر خوري: «بينما تستعد دبي لـ(إكسبو 2020)، تفتخر (ذي بوينت) بتكريم الثقافات والتقاليد المتنوعة في العالم من خلال الموسيقى». وستتمايل أعمدة المياه في «نافورة النخلة» على أنغام «رياح التغيير» لفرقة الروك الألمانية الشهيرة Scorpions، وستضاف الأغنية إلى البرنامج السنوي للنافورة.

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