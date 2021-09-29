الامارات | صحة.. طرق تعيد الحيوية إلى الوجه الشاحب

شكرا لقرائتكم خبر عن صحة.. طرق تعيد الحيوية إلى الوجه الشاحب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعدّ شحوب الوجه مشكلة لدى كثيرين، إذ يسلب الوجه إشراقته وحيويته.

وأوضحت مجلة «Instyle» المعنية بالصحة والجمال أن «شحوب الوجه له أسباب عدة، مثل قلة النوم، وقلة الحركة، والتغذية غير الصحية، وفقر الدم».

وشدّدت على أنه يجب اتباع أسلوب حياة صحي يقوم على التغذية السليمة، مع شرب السوائل بكمية كافية بمعدل لا يقل عن لترين على مدار اليوم، إضافة إلى أخذ قسط كاف من النوم ليلاً بمعدل ثماني ساعات. وأضافت المجلة أنه يمكن محاربة شحوب الوجه، من خلال العناية التي تمنح البشرة حيوية.

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