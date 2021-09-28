5 خطوات لزيادة معدل حرق الدهون في الجسم.. بينها شرب الشاي

القاهرة - سمر حسين - صحة

جسم مثالي وقوام متناسق والتخلص من الوزن الزائد، صورة يطمح إليها أغلب الأشخاص خاصة بعد ارتفاع معدلات السمنة بين الشباب والصغار، والتي تؤثر على سلامة مفاصل الجسم والقلب والأوعية الدموية وتؤدي لارتفاع ضغط الدم، كما تضر الصحة بشكل عام.

أنظمة غذائية كثيرة يتبعها البعض لإنقاص الوزن، وأنواع مختلفة من الحميات التي قد تؤتي ثمارها مع أشخاص ولا تجدي مع البعض الآخر، وهو ما يؤدي أحيانا لإحباط الراغبين في الوصول للوزن المناسب.

خطوات زيادة معدل الحرق في الجسم

الدكتورة مروة شعير، باحثة في معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، قالت لـ «الوطن»، إن هناك عدة عوامل تسهم في زيادة معدل حرق الدهون في الجسم، ومن أبرزها:

الصيام المتقطع

يعد من أفضل الأنظمة الغذائية لإنقاص الوزن ورفع معدل الحرق، والمقصود به توزيع وجبات اليوم كله على مدار من 8 إلى 10 ساعات فقط، وبقية الوقت يكون الجسم في حالة صيام عن تناول الطعام.

وأوضحت «شعير»، أنه يتم الامتناع عن تناول الطعام في فترة الصيام والعصائر واللبن، ويسمح في فترة الصيام شرب الماء بكميات كبيرة وكذلك المشروبات الفاتحة، مثل الينسون والشمر والقرفة والحلبة والقهوة الخضراء.

ممارسة الرياضة

وأكدت الباحثة في معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، أن ممارسة الرياضة مفيدة للوصول لوزرن مثالي، وأهمها رياضة المشي، على أن نبدأ بالتدريج، بالإضافة إلى تمارين الأيروبكس والزومبا والكارديو، وهي تمارين تساعد على الحرق بطريقة آمنة، بالإضافة لركوب الدراجات والسباحة، موضحة أن الرياضة تبدأ بالتدريج، خاصة لأصحاب الأوزان العالية.

وأشارت إلى أن البدء بالذهاب إلى الجيم يلزمه التأكد من صحة القلب والضغط، وعضلات الجسم ومفاصل الركب، محذرة أصحاب الأوزان الثقيلة من لعب التمارين، «خطر جدا على الظهر والرجلين».

فيتامين سي والكافيين

تساعد الأطعمة التي تحتوي على فيتامين سي، على رفع معدلات الحرق، ويتوفر في الجوافة والليمون والبرتقال، والكافيين متوفر في الشاي والقهوة، ويفضل الشاي الأخضر والقهوة الخضراء.

شرب الماء والمشروبات بدون سكر

كما يزيد شرب المياه من معدلات الحرق وتساعد على إنقاص الوزن، وكذلك بعض المشروبات بدون سكر مثل الجنزبيل والقرفة وعصير الليمون، وجيمعها تقلل من امتصاص الدهون.