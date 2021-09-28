ندى رحمي في أحدث جلسة تصوير بعد فقدان الوزن.. ومتابعون: فخورين بيكي

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شاركت الفنانة ندى رحمي، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، أحدث جلسة تصوير خضعت لها، بعدما خسرت قرابة 80 كيلو جراما من الوزن لاستعادة الرشاقة.

وظهرت «ندى» في الصور بإطلالة رياضية كاجوال، أظهرت خسارة وزنها، إذ ارتدت «تي شيرت» باللونين الأبيض والأسود ونسقت معها بنطلون الأسود، كما ارتدت حذاء رياضي مسطح باللون الابيض، واعتمدت أيضًا على تسريحة شعر بسيطة، ووضعت مكياج معتمد على الألوان التي تناسقت مع إطلالاتها الكاجوال.

وتفاعل معها متابعوها في التعليقات لتشجيعها على خسارة الوزن، فكان من ضمن التعليقات: «شطورة يا ندى»، «بجد لازم تكوني بفخورة بنفسك بعد اللي وصلتيله»، «قمر كنتى عسل وأنتي تخينة وبقيت أحلى وأجمل برافو عليكي استمرار» «قوة الإرادة والعزيمة حينما يجتمعان معًا يظهران الجمال الداخلي والخارجي للإنسان».

رحلة ندى رحمي من الوزن الزائد إلى إنقاصه

وكانت الفنانة ندى رحمي، تصدرت «تريند» مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تغلبت على السمنة وفقدت قرابة 80 كيلو من وزنها، وشاركت وقتها متابعيها عبر حسابها الرسمي على تطبيق «إنستجرام»، مقطع فيديو ظهرت خلاله وهي تؤدي بعض التمرينات، داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية «الجيم».

ندى رحمي: لسه ما وصلتش لوزني المثالي

وعلقت ندى رحمي، على مقطع فيديو الذي ظهرت خلاله وهي تؤدي بعض التمرينات، داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية «الجيم» قائلة: «لسه ما وصلتش لوزني المثالي، اللي جاي أصعب، رحلة شد الترهلات أصعب مية مرة من فقد الدهون، لكني عاهدت نفسي إني مش هلجأ لتدخلات جراحية تجميلية سواء للنحت أو الشفط، وإن شاء الله بتوفيق ربنا، ودعواتكم ودعمكم، هحقق هدفي وأملكم فيا».

وواصلت حديثها: «أنا لا قدوة ولا مثل أعلى، أنا واحدة ليها تجربة حبيت الناس تشوفها، عشان تعرف إن المستحيل كلمة عبيطة، طول ما أنت بتتنفس وحواليك ناس بتحبك وأهلك داعينلك، تقدر تغزو العالم، ربنا ماخلقش حد ناقص».

ندى رحمي: عملت عملية تكميم

وكشفت ندى رحمي، خلال لقائها مع الإعلامي شريف عامر في برنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، تفاصيل خسارتها أكثر من 80 كيلو من وزنها وشعورها قبل وبعد خسارة الوزن.

وأوضحت «ندى» خلال اللقاء إنها لم تخسر وزنها بسبب اتباعها حمية غذائية محددة، لكنها أجرت عملية تكميم معدة، وذلك بعد أن كانت وصلت إلى مرحلة صعبة في الوزن الذي بلغ 192 كيلو، إذ كانت تجد سعادتها في تناول الطعام بصورة مستمرة «العملية مش صعبة لأني كنت وصلت لوزن وكان سني صغير».

وتابعت الفنانة ندى رحمي أن سعادتها في الحياة كانت الأكل وبعدما أجرت العملية انتابتها حالة من الاكتئاب: «دخلت في حالة اكتئاب، لكن اكتشفت حياة أخرى وعرفت أمشى وألبس وفكرى تغير قبل العملية أكلت محشى وماما غيرت عربيتها بعد ما خسيت علشان وفرتلها في الأكل».

وذكرت «ندى» أنها كانت تتعرض للتنمر قبل إجراء العملية، وتلقت رسائل تنمر خلال تقديمها برنامج «كلام ستات» مثل: «أنت بتنامى على سرير عادى ومسلح، بتلاقي مقاس هدومك فين».