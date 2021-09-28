هذا ما يحدث لجسمك عند تناول الموز ليلا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

الموز من أكثر الفواكه المحببة لدي الكثير، نظرا لمذاقه المميز، واحتوائه على العديد من العناصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم.

لكن هل تعلم ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز ليلا؟.. هذا ما نستعرضه لكم وفق ما أوضح موقعا "healthline" و"eatthis".

جودة نوم أفضل:

يحتوي الموز على نسبة عالية من المغنسيوم، وتشير الدراسات إلى أن استهلاكه يوميًا قد يزيد من إنتاج الميلاتونين، ما قد يساهم في تعزيز جودة النوم لديك، ويقلل من مستويات الكورتيزول أو ما يعرف بـ "هرمون التوتر".

تسهيل عملية الهضم:

يؤدي تخمر النشا المقاوم الموجود في الموز إلى إنتاج الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة (SCFA) ، مثل الزبدة، وثبت أنها تعزز الهضم الصحي عن طريق تقليل الالتهاب وتعزيز وظائف الأمعاء.

إنقاص الوزن:

كما أنه غني بالبكتين، وهو نوع من الألياف القابلة للذوبان، وأظهرت الأبحاث أنه قد يزيد من الشعور بالامتلاء والشبع لأطول فترة ممكنة، كما يحتوي على كمية وفيرة من البروتينات التي تساهم في إنقاص الوزن بصورة فعالة.

تحسين البشرة:

بفضل احتوائه على العديد من الفيتامينات والمعادن، وخاصة المنجنيز الذي يعزز مستويات الكولاجين، لذلك استهلاكه يوميًا يمكن أن يساعد في تحسين البشرة.

زيادة مستويات الطاقة:

يمكن أن يكون الموز مفيدًا في زيادة مستويات الطاقة لديك ويمنعك من الشعور بالإرهاق طوال اليوم.

تدعيم صحة القلب:

يحتوي أيضا على البوتاسيوم، الذي يمكن أن يساهم في تدعيم صحة قلبك، بالإضافة إلى ذلك، فإن النظام الغذائي الغني بالبوتاسيوم يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 27٪.

الحفاظ على صحة العين:

وفقًا للمعهد الوطني للصحة، يحتوي الموز على فيتامين أ، الذي يساعد في الحفاظ على صحة العين، وتحسين الرؤية في الليل.