5 مكملات غذائية تناول إذا كنت تشعر بالتعب طوال الوقت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

الشعور بالتعب طوال الوقت ليس طبيعيًا ويمكن أن يشير إلى نقص فيتامين معين في الجسم.

وقبل أن نورد لكم أفضل 5 مكملات يمكنك تجربتها إذا كنت مرهقًا دائمًا، فاستشر طبيبك أولا.

فيتامين ب 12:

يساعد الجسم على إنتاج خلايا الدم الحمراء السليمة، لذا إذا كنت تعاني من نقصه، فقد تصاب بفقر الدم، ومن ثمّ لا يكون لديك ما يكفي من الخلايا لنقل الأكسجين إلى أنسجة الجسم.

هذا يجعلك تشعر بالتعب والضعف ولا يمكن لأي قدر من النوم إصلاحه.

وتعد أفضل طريقة للحصول عليه في نظامك الغذائي، هي تناول اللحوم والبيض والأسماك، ومنتجات الألبان، ويصبح امتصاص فيتامين ب 12 أكثر صعوبة مع تقدمك في السن أو الإصابة بأمراض معينة مثل مرض التهاب الأمعاء.

إذا كنت نباتيًا، فمن المحتمل أن تصاب بتقص في هذا الفيتامين، ويمكنك تناوله في شكل مكمل أو عن طريق الحقن.

فيتامين د:

إذا لم يكن لديك ما يكفي من فيتامين د، فستكون قوة عظامك وعضلاتك ضعيفة، وتُصبح أكثر عرضة للإصابة بسوء صحة العضلات والعظام مثل الكساح وتلين العظام والسقوط.

وينتج جسمك هذا الفيتامين عند التعرض لضوء الشمس، أو من خلال تناول التونة والسلمون والحليب وعصير البرتقال والحبوب، أو عن طريق تناول المكملات.

ولكن أسهل طريقة للتأكد من حصولك على ما يكفي من الفيتامين هي الخروج من المنزل لمدة 15 إلى 20 دقيقة يوميًا، والتعرض للشمس.

فيتامين سي:

ضروري لصحة بشرتك وعظامك وأسنانك، فضلا عن تعزيز صحة الغضاريف، ويعتبر التعب من أولى علامات نقص هذا الفيتامين، إلى جانب اللثة الحمراء وسهولة الكدمات والنزيف، وآلام المفاصل والجلد المتورم.

ومن المحتمل أن تشعر بالنقص في هذا الفيتامين إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا شديد التقييد، أو تناول المخدرات أو الكحول أو التدخين، أو تعاني من حالة طبية تؤثر على قدرة الجسم على هضم الطعام وامتصاصه مثل مرض كرون.

ومن الأطعمة المليئة بفيتامين سي تتمثل في: الفلفل الألوان، الطماطم، البطاطا، والأناناس، والحمضيات.

فيتامين أ

المعروف أيضًا باسم الريتينول، لا يمكن أن يفرزه الجسم ويجب تناوله عن طريق تناول الأطعمة الغنية بالفيتامين.

ويساعد في الحصول على بشرة صحية، وبناء العضلات وصحة العينين، والرؤية، ومكافحة الالتهابات.

ويعيد جسمك بناء العضلات باستمرار ويستخدم فيتامين أ للقيام بذلك، لذلك ستشعر بالإرهاق إذا لم يكن جسمك يحتوي على ما يكفي منه.

لذا يجب استهلاك الحليب والبيض وزيوت كبد السمك والجزر والسبانخ والبطاطا الحلوة والمانجو والفستق، أو تناول المكملات الغذائية لزيادة فيتامين أ.

الحديد

قد يسبب نقص الحديد نتيجة فقدان الدم أو الحمل عادة، الشعور بالتعب ونقص الطاقة.

لذا، إذا كنت تعاني من فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، فإن عدد خلايا الدم الحمراء لديك تصبح منخفضة، وبالتالي ستحتاج إلى مكملات الحديد لتعويض المفقود بالجسم.

ومن الأطعمة التي يمكنك تناولها لإمداد الجسم بالحديد: السبانخ المطبوخة، والكبدة البلدي، والباذنجان، وصفار البيض، والعدس.