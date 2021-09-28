8 تأثيرات تحدث لجسمك عند مضغ اللبان.. منها الإيجابي والآخر سلبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

يفضل الكثير من الأشخاص مضغ العلكة، ولكن لتناولها العديد من الآثار السلبية والإيجابية على جسم الإنسان.

هل سألت يوما عما يحدث لجسمك عند مضغ اللبان، هذا ما نوضحه، وفق ما أورد موقع"brightside".

1. يؤثر على أسنانك:

التأثير الجيد: اللبان الخالي من السكر يعتبر قاتل فعال للبكتيريا، كما أنه يحمي أسنانك من التسوس والتهاب اللثة عن طريق تحفيز اللعاب الزائد الذي يغسل الأحماض وبقايا الطعام، علاوة على أنه يقوي المينا عن طريق إضافة الكالسيوم والفوسفات.

التأثير السيئ: إذا كان اللبان يحتوي على السكر، فإن له تأثير سلبي على صحة الأسنان، حيث تعمل البكتيريا التي تعيش في تجويف الفم على هضم السكر قبل أن يصل إلى معدتك، ما يؤدي إلى تراكم الترسبات على أسنانك، كما أنه يزيد من تسوس الأسنان بمرور الوقت.

2. يحسن الذاكرة:

مضغ اللبان يزيد من معدل ضربات القلب، وتدفق الدم، وتوصيل الأكسجين إلى الدماغ، ما يؤدي إلى الشعور باليقظة ومعالجة الأفكار واتخاذ القرار وتحسين الذاكرة.

3. يساعد في إنقاص الوزن:

التأثير الجيد: يمكن للبان في بعض الأحيان أن يكبح شهيتنا، وبعد مضغ العلكة في الصباح، يشعر الناس بجوع أقل، وبالتالي يساعدك في التقليل من تناول الوجبات كما أنه يزيد من إمداد الجسم بالطاقة ويقلل من شعورك بالتعب بعد تناول الطعام.

التأثير السيئ: تخدع حركة المضغ واللعاب المستمر عقلك ليعتقد أنك جائع بالفعل، ويدفعك أيضا تناول لبان النعناع إلى تناول الوجبات السريعة، بدلاً من الخيارات الصحية مثل الفاكهة.

4. يسبب مشاكل في الفك:

يمكن أن يؤدي المضغ المستمر إلى اضطراب يؤثر على مفاصل الفك والعضلات المحيطة به، أي حركة في الفك أثناء الأكل أو الضحك أو حتى الكلام تكون مصحوبة بألم شديد ينتشر أحيانا إلى الرقبة والكتفين، ويكون الخطر مرتفعا بشكل خاص إذا مضغت علكة في لحظات التوتر، حيث يميل الناس إلى شد أسنانهم دون وعي عندما يكونون متوترين.

5. يؤثر على الجهاز الهضمي:

التأثير الجيد: يساعد إفراز اللعاب الزائد عند مضغ العلكة بشكل فعال في الوقاية من دوار الصباح ويقلل من فرص القيء وعدم الراحة في البطن والغثيان.

التأثير السيئ: إذا كانت لديك معدة حساسة أو عسر هضم، عندما تمضغ تبتلع دائما رشفات صغيرة من الهواء وتملأ معدتك بالغازات التي قد تؤدي إلى الانتفاخ والتقلصات وآلام البطن والإسهال.

6. يقلل من حرقة المعدة:

يمكن أن يؤدي مضغ العلكة بعد تناول وجبة إلى خفض مستويات الحمض في المريء ويخفف تدفق اللعاب ويعادل الحمض بعد تناول الطعام الثقيل، وبالتالي قد يساعد ذلك في تقليل ارتجاع الحمض وحرقة المعدة.

7. يؤثر على عقلك:

التأثير الجيد: من المثير للدهشة أن مضغ العلكة يمتلك قوى خارقة لمكافحة الإجهاد وتحسين الحالة المزاجية ويقلل من مستويات الكورتيزول وهرمون التوتر ويساعد على الاسترخاء.

التأثير السيئ: الضغط المستمر على فكنا يزيد من كمية التوتر والصداع النصفي وصداع التوتر، وفي أسوأ الحالات، يمكن أن يؤدي إلى الصداع المزمن.

8. يمنع التهابات الأذن:

تظهر التهابات الأذن عندما تتجمع البكتيريا في الأنابيب التي تربط الأنف والأذنين، ويساعد مضغ العلكة التي تحتوي على المحلى الطبيعي إكسيليتول على منع البكتيريا من الاستقرار هناك.