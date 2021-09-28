تجنبا للتسمم.. نصائح مهمة اتبعها عند إعادة تسخين بقايا الطعام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

هناك أيام تشعر فيها برغبة في تناول وجبة لذيذة دون بذل أي مجهود، ويبدو أن إعادة تسخين بقايا الطعام من الأمور التي تحقق ذلك.

لذا فإن اتباع الأساليب الصحيحة أمر ضروري، وإلا فإن بقايا الطعام قد تؤثر على الهضم، وربما تسبب التسمم الغذائي.

فيما يلي بعض النصائح الضرورية التي تساعدك في إعادة تسخين بقايا الطعام بشكل مثالي، وفق ما أوضح موقع "timesofindia".

- تبريد الطعام جيدا:

إذا كنت ترغبين في حفظ الطعام لليوم التالي، فيجب منح الطعام متسعًا من الوقت ليبرد تمامًا، ويصل إلى درجة حرارة الغرفة حتى تتمكن من الاحتفاظ بقيمته الغذائية.

فمن الضروري إعطاء ما لا يقل عن 2-3 ساعات للوجبات المطبوخة توًا حتى تبرد.

- قاعدة الدقيقتين:

إذا كنت تعيد تسخين الطعام لمدة 30 ثانية أو دقيقة واحدة فقط، فلا يمكنك التأكد من أن الطعام المتبقي لا يحتوي على البكتيريا أو مسببات الأمراض.

ووفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، يجب إعادة تسخين الطعام إلى درجة حرارة داخلية تبلغ 73.8 درجة مئوية، إذ يؤدي التسخين عند درجة الحرارة المثلى إلى تكسير البروتينات الموجودة في أي بكتيريا وقتل الجراثيم.

- قتل مسببات الأمراض:

التخزين غير المناسب للأطعمة، قد يؤدي إلى تطور البكتيريا ومسببات الأمراض.

لذا أفضل طريقة لتجنب ذلك هي إعادة تسخين الطعام لدرجة الغليان، لذلك، ينصح بالتأكد من أن الطعام ساخن للغاية، بحيث تقلل درجة الحرارة المرتفعة من خطر الإصابة بالتسمم الغذائي.

- تجنب إعادة تسخين الطعام أكثر من اللازم:

ينصح الخبراء بأن تسخين الطعام عدة مرات يمكن أن يقلل من القيمة الغذائية، بل إن تسخينه بشكل صحيح قد يزيد من فرص الإصابة بالتسمم الغذائي.

- تسخين الطعام إلى قطع صغيرة:

من الضروري تقطيع أجزاء كبيرة من اللحم أو السمك إلى قطع صغيرة، فهذا يساعد في طهي الطعام بشكل مثالي من الداخل إلى الخارج، حيث تستغرق القطع الكبيرة وقتًا طويلاً للتسخين، ما قد يعرضك لخطر التسخين غير المناسب.