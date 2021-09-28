5 نصائح للحفاظ على «الرجل المحترم».. «متكتميش على نفسه» «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

تستشعر معه بالأمان، يعطيها الاهتمام الذي يكفيها، يدللها ويراعي تفاصيل صغيرة ليصبح الشريك المثالي الذي طالما حلمت به، لكن يبقى القلق دائمًا يراودها، خوفًا من ألا تبادله المعاملة التي تحافظ على وجوده بشكل مستمر، فالعلاقة بين الرجل والمرأة من العلاقات المتشابكة والمعقدة بتفاصيلها المتعددة، فمن الأسئلة الدارجة التي تشغل بال الكثير من الفتيات كيف لها المحافظة على «الرجل المحترم» معها.

المحافظة على «الرجل المحترم» كان محور سؤال أجابت عليه الإعلامية رضوى الشربيني من خلال برنامجها «هي وبس» المذاع على قناة «سي بي سي» سفرة، لتضع 5 نصائح بسيطة وفعالة لا بد من اتباعها حتى تضمن الفتاة التعامل الجيد مع شريك الحياة الذي لا يسيء التعامل معها.

بلاش كتمة النفس

من أكثر الأشياء التي تزعج الرجل هو الشعور بـ«كتمة النفس» من شريكة حياته، فلا بد من إعطائه مساحة حرة له، وتجنب التضييق عليه في كل شيء، فعدم اتصاله بشكل مستمر أمر لا يقلق ولا بد من التعامل معه بحرية أكثر «لو قعد 5 ساعات ميسألش عليكي، مش مشكلة وبلاش تحاصريه بالأسئلة».

صاحبيه

معاملة شريك الحياة باعتباره صديق، من الأمور الجيدة في التعامل معه، فلا بد من الاستماع إليه بحكمة وعقل موزون «لو قالك أن في بنت كانت معجبة بيه، اسمعي منه واتعاملي بعقل».

بيحب يعيش في اللا شيء

«العلبة الفاضية» هكذا تحدثت الإعلامية رضوى الشربيني عن بعض الأوقات التي يمر بها الرجل، دون رغبة في الحديث في شيء «ممكن يكون قاعد ماسك ريموت التلفزيون ومش مركز في حاجة.. متسألهوش أنت سرحان في مين، هو بيحب يعيش في اللا شيء سبيله المنطقة دي».

تجنبي الهجوم على أصدقائه

في فترة الخطوبة على الفتاة التعود أن للرجل وقت مخصص مع أصدقائه، فهو من حقوقه الذي يحب الحفاظ عليها لذلك امنحيه هذه المساحة دون تضييق مستمر، وأيضًا تجنبي التعليقات السلبية على أصدقائه، ولا بد من تقبل فكرة «أنتي مهمة عند الرجل لكن مش كل حياته».

تجنبي الهجوم على أسرته

لا بد من تجنب الهجوم على أسرته ووالدته في فترة الخطوبة والحديث عن سلبياتهم، فهي من أكثر الأشياء التي يرفضها.