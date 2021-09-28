خصم 28 ألف جنيه على ثلاجة يثير جدل رواد مواقع التواصل: «ليه بتكسبوا كام؟»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«أجمد تلاجة في مصر» تعليق مصحوب على عرض من أحد المولات التجارية للإعلان عن تخفيض ثمن ثلاجة ليصبح نحو 50 ألف جنيه بدلًا من 78 ألف جنيه، قابل رواد مواقع التواصل الاجتماعي العرض بسخرية من الرقم الذي وصف بـ«المبالغ فيه» وتزايدت التعليقات حول القدرات التي اتسمت بها الثلاجة حتى تصبح بهذا الثمن.

وجاء إعلان المول التجاري عن الثلاجة: «فاكرين أجمد تلاجة في مصر؟ اللي كانت بـ78 ألف جنيه دي؟.. عملنالك عليها عرض وأخيرًا هتعرف تشتريها.. ملكش حجة.. أقل سعر في مصر.. الخصم 28500 جنيه»، الإعلان الذي أثار السخرية في تعليقات المتابعين.

تعليقات المتابعين على أجمد ثلاجة في مصر: الأكل مش بيخلص منها

وجاءت تعليقات المتابعين الساخرة من العرض الذي وصفه البعض بأنه لا فرق بين السعر قبل وبعد الخصم، فالحالتين السعر غير مناسب: «إحنا مش شحاتين يا بيه رجع تمنها الأصلي كدا كدا مش هنشتريه»، «ودي بيتحط فيها نص ليمونة في الباب» «والله ما قصرتوا»، وفي تعليقات أخرى «مالقتوش حد يشتريها» «الواحد عجز قوي أروع ثلاجه على أيامنا كانت بـ3500»، بينما جاء تعليق آخر «ودي الأكل مش بيخلص منها ولا ايه» «أنتو أكيد بتحبو الهزار الناس هتلاقوها الصبح بتضرب بعض عليها ما هوه مفيش حجة» «إزاي تفوتي العرض الجامد دا ايه الاستهتار دا» «دي عشان ننام فيها براحتنا في الصيف»، «كل دا خصم أومال بتكسبوا كام».

التعليقات الساخرة من المتابعين دفع الصفحة المسئولة عن المول التجاري للمشاركة بالرد أيضًا الذي جاء: «العملا مش مصدقين الخصم اللي عاملينه.. طبعًا مفيش هامش ربح بالرقم ده ولا حاجة هو مجرد عرض خاص يعني السعر نازل من الشركة نفسها».

مسؤول: آخر قطعة عندنا.. ومميزاتها عالية

وبالحديث مع أحد المسؤولين بالمول التجاري -تحفظ على ذكر اسمه- أن تخفيض سعر الثلاجة بخصم وصل إلى قرابة الـ28 ألف و500 جنيه لأنها آخر قطعة، وهو ما أدى إلى دخولها العرض.

وأوضح أن مواصفاتها عالية فهي تتماز بأنها 4 باب ومن الماركات التجارية العالية، و«28 قدم والسعة اللترية من 700 إلى 800 قدم».