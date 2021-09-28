طبيبة جلدية توضح أسباب إصابة «الطفلة روان» بالصلع داخل الكوافير

القاهرة - سمر حسين - صحة

حادث غريب تعرضت له الطفلة روان، البالغة من العمر 15 عاما، من مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، حيث ذهبت مع والدتها إلى الكوافير لإجراء روتين للمحافظة على شعرها الكثيف الطويل من التلف، إلا أنها صدمت بحرق في فروة الرأس، أدى إلى تدمير بصيلات الشعر، وإصابتها بـالصلع الدائم وعاهة مستديمة، وتشرح استشاري الأمراض الجلدية والتناسلية وفاء علم الدين، في تصريحات خاصة لـ«هن»، أسباب ما تعرضت له الطفلة روان.

أسباب إصابة روان بالصلع

تقول الدكتورة وفاء علم الدين، إن هناك عديد من الأسباب، التي يمكن تكون قد حدثت في الكوافير، وأدت إلى إصابة الطفلة روان بالصلع، على رأسها استخدامها مواد كيميائية بطريقة خاطئة: «ممكن تكون عملت كرياتين أو مادة البروتين أو البوتوكس، والمواد دي بتحتوي على الفورمالين بنسب معينة، ممكن تكون النسبة مش آمنة وكويسة، فتسببت في ده».

وتشرح وفاء، طريقة عمل الفورمالين الذي يمكن أن يكون قد أصاب روان بالصلع: «الفورمالين زي التحنيط، عشان يفضل الشعر زي ما هو، على أساس يثبتوا الشعر، لو التركيز بتاع الفورمالين كان زيادة وأعلى عن اللزوم، بتسقط الشعر وبتعمل صلع».

وعن ثاني الاحتمالات التي يمكن أن تكون أدت إلى إصابة الطفلة روان بتدمير في بصيلات الشعر: «ممكن تكون هي استعملت صبغات كان فيها مادة الأمونيا بكميات كبيرة، فعملت لها حساسية في فروة الراس فوقع شعرها»، بحسب استشاري الأمراض الجلدية.

ويأتي كورونا كثالث الاحتمالات المتسببة في تدمير شعر روان، إذ تقول وفاء: «احتمال يكون جالها كورونا، ولأن دايما اللي بيجيله كورونا حتى عالميا بعد الكوفيد 19، بـ6 شهور بيحصل سقوط للشعر بكميات كبيرة».

السشوار أيضا واحد من الاحتمالات التي تكون قد دمرت شعر روان: «كتر السشوار بيدمر الشعر، ممكن الحرارة كانت زيادة عن اللزوم وعالية جدا، فحرقت شعرها، كمان مواد فرد الشعر البرمننت، هي واحدة من أسباب سقوط الشعر، لأن المفروض أنها تبعد كام سنتي عن فروة الرأس، لو مبعدتش يعمل صلع، وكمان بيطلع الشعر من الجدر».

وأكملت استشاري الجلدية: «لو سابت شعرها لفترة طويلة، وهو متعقد ومسرحتوش، التعقيد للشعر لازم تقصه تماما، اللي بيعمل ضفاير وراستا فترة طويلة، من غير تسريح لازم الحل قص الشعر، لأن مبينفعش يتسرح تماما».

خطوات علاج شعر روان

عن العلاجات المحتملة للطفلة روان، توضح الدكتور وفاء علم الدين: «لازم تعمل تحاليل ونشوف نسبة التغذية، وتبدأ تتعالج صح، وتاخد فيتامينات اي وبي ودي، وحديد وماغنسيوم وزنك وبوتاسيوم، وبنديها كل احتياجات الشعر بمكملات غذائية ولسيون، وكل حاجة تغذية هدفنا نغذيه عشان ندخله في مرحلة النمو».