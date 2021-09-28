طريقة عمل البصارة في المنزل بأصناف مختلفة.. وصفات مصرية ومغربية

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

البصارة من أكثر الأطعمة المفضلة لدى كثير من المصريين، نظرًا لمذاقها الطيب والشهي، إذ تتفنن ربات المنازل في طرق إعدادها، تبعًا لاختلاف بلادهن، إذ تعد حساءً من الأكلات المغذية واسعة الانتشار، في كُل من المغرب ومصر وفلسطين.

وإليك طريقة عمل البصارة بأكثر من وصفة وبأصناف مختلفة، بأدوات بسيطة وعلى قد الإيد، من مطبخ الشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير البصارة

2 كوب فول أخضر مجفف.

4 كوب ماء.

زيت زيتون.

ليمون مقطع أرباع.

كمون.

ثوم.

زبدة.

زيت زيتون.

ملح.

فلفل.

طريقة تحضير البصارة

- انقعي الفول الأخضر في الماء، واطهيه في حلة ضغط مع الماء والملح والزيت، حتى يصبح الفول قابل للهرس.

- قلبيه على النار واخلطيه واهرسيه، ثم ضيفي الماء، إذا كان كثيفا، وقدميه مع الليمون أو مع الثوم المحمر في الزبدة، مع رشة فلفل وكمون.

مقادير البصارة باللحمة المفرومة

نصف كيلو فول مدشوش.

ربع كيلو لحم مفروم.

بصلتين.

خضرة.

نعناع جاف.

ثوم.

شطة حسب الرغبة.

ملح حسب الرغبة.

فلفل أسود.

طريقة تحضير البصارة باللحمة المفرومة

- ضعى جميع مكونات البصارة مع ماء على النار حتى ينضج الخليط.

- حضري التقلية بتحمير البصل والثوم، وعصجى اللحم، وضعى جزء من اللحم على البصارة، بعد فرمها وجزء منها مع التقلية على الوجه، مع وضع جزء من التقلية داخل البصارة.

- قدميها ساخنة فور إعدادها.

مقادير البصارة على الطريقة المغربية

فول مدشوش منقوع.

كمون.

شطة.

ملح.

فلفل.

ثوم صحيح.

زيت زيتون.

زيت ذرة.

طريقة تحضير البصارة على الطريقة المغربية

- يشوح الفول المدشوش في خليط الزيت.

- يضاف عليه التوابل والثوم، ويترك حتى تمام النضج.

- يفرم في الخلاط حتى يصبح القوام كريمي، ثم يقدم ويزين الطبق بالكمون والشطة وزيت الزيتون، وتقدم.