الامارات | ثعبان ضخم في المرحاض.. رجل نظر أسفله وقفز مذعوراً

شكرا لقرائتكم خبر عن ثعبان ضخم في المرحاض.. رجل نظر أسفله وقفز مذعوراً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصيب عامل برعب شديد عندما جلس على قاعدة الحمام ثم سمع شيئاً يُطلق ما يشبه الصفير أسفله، ليكتشف في لحظة أنه ثعبان ضخم بطول متر ونصف المتر.

لحسن الحظ، لم يكن الثعبان مهتماً بالرجل الذي قفز مذعوراً من المرحاض دون أن يصاب بأذى، وأبلغت الشركة التي يعمل بها العامل إحدى شركات مكافحة الزواحف في كوينزلاند شمال شرق أستراليا.

وتمكنت شركة مكافحة الزواحف من العثور على الثعبان وأخذته من المبنى إلى مكان آخر، وبحسب "ديلي ستار" البريطانية، فإن متابعو مواقع التواصل الاجتماعي أعربوا عن رعبهم من فكرة اكتشاف ثعبان في المرحاض وقال أحدهم: "كنت سأصاب بنوبة قلبية"، ومازح آخر: "علاج عظيم للإمساك"، وعلق ثالث قائلا: "أحرقوا المنزل".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news